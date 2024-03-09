Українець відіграв 71 хвилину в зустрічі з Хетафе

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 9 березня, у 27 турі іспанської Ла Ліги відбулося 4 матчі.

Чемпіонат Іспанії - Ла Ліга

28 тур, 9 березня

Валенсія - Хетафе 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 40 Дуро

Український нападник Роман Яремчук вийшов у стартовому складі "кажанів" і був замінений на 71 хвилині гри. Результативними діями не відзначився.

Кадіс - Атлетико 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 24 Хуанмі, 2:0 - 64 Хуанмі

Гранада - Реал Сосьєдад 2:3 (2:1)

Голи: 1:0 - 21 Узуні (пен), 1:1 - 33 Садік, 2:1 - 45+3 Узуні, 2:2 - 80 Ле Норман, 2:3 - 85 Сілве

Жирона - Осасуна 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 13 Порту, 2:0 - 87 Савіо

Віктор Циганков та Артем Довбик розпочали матч в основному складі. Циганков відзначився асистом та був замінений на 64-й хвилині через пошкодження. Довбик провів на полі 81 хвилину, без результативних дій.

Напередодні Барселона обіграла Мальорку.

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