Головне
Костюк з перемоги стартувала на турнірі WTA 1000 в Індіан-Веллсі
Вчора 08:34 730
Блискучий прихований пас: Циганков відзначився асистом у матчі Ла Ліги
Сьогодні 00:10 502
Калініна вилетіла з турніру в Індіан-Веллсі
Вчора 23:01 171
Жіноча збірна України фінішувала сьомою в естафеті на етапу Кубку світу в Солжер Голлоу
Вчора 22:39 183
Ястремська не змогла дограти матч другого кола турніру в Індіан-Веллсі
Вчора 22:11 367
Арсенал із Зінченком вирвав перемогу в Брентфорда Ярмолюка, Евертон із Миколенком зазнав поразки від МЮ: результати матчів 28 туру АПЛ
Вчора 21:31 624
Ред Булл здобув золотий дубль на Гран-прі Саудівської Аравії
Вчора 20:29 240
Кривбас виявився сильнішим за Оболонь у 20 турі УПЛ
Вчора 20:24 220
Полісся поступилося Олександрії в 20 турі УПЛ
Вчора 17:27 314
Лазуткін: “Надто багато пролито крові за наш прапор, щоб ми бойкотували Олімпіаду…”
Вчора 16:30 9701
Прямі трансляції

Асист Циганкова допоміг Жироні перемогти Осасуну, Валенсія з Яремчуком здолала Хетафе: результати матчів 28 туру Ла Ліги

Українець відіграв 71 хвилину в зустрічі з Хетафе
Вчора 23:58 556 0
Асист Циганкова допоміг Жироні перемогти Осасуну, Валенсія з Яремчуком здолала Хетафе: результати матчів 28 туру Ла Ліги
#Валенсія, #Гранада, #Жирона, #Кадіс, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Осасуна, #Реал Сосьєдад, #Хетафе, #Роман Яремчук, #Атлетико Мадрид

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 9 березня, у 27 турі іспанської Ла Ліги відбулося 4 матчі.

Чемпіонат Іспанії - Ла Ліга
28 тур, 9 березня

Валенсія - Хетафе 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 40 Дуро

Український нападник Роман Яремчук вийшов у стартовому складі "кажанів" і був замінений на 71 хвилині гри. Результативними діями не відзначився.

Кадіс - Атлетико 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 24 Хуанмі, 2:0 - 64 Хуанмі

Гранада - Реал Сосьєдад 2:3 (2:1)

Голи: 1:0 - 21 Узуні (пен), 1:1 - 33 Садік, 2:1 - 45+3 Узуні, 2:2 - 80 Ле Норман, 2:3 - 85 Сілве

Жирона - Осасуна 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 13 Порту, 2:0 - 87 Савіо

Віктор Циганков та Артем Довбик розпочали матч в основному складі. Циганков відзначився асистом та був замінений на 64-й хвилині через пошкодження. Довбик провів на полі 81 хвилину, без результативних дій.

Напередодні Барселона обіграла Мальорку.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Ковтун виграв етап Кубку світу зі спортивної гімнастики Ковтун виграв етап Кубку світу зі спортивної гімнастики 3666 3
Дніпро розгромив Кременчук в матчі 1/2 фіналу чемпіонату України Дніпро розгромив Кременчук в матчі 1/2 фіналу чемпіонату України 3717
Костюк з перемоги стартувала на турнірі WTA 1000 в Індіан-Веллсі Костюк з перемоги стартувала на турнірі WTA 1000 в Індіан-Веллсі 730
Жирона - Осасуна: де дивитися матч Ла Ліги Жирона - Осасуна: де дивитися матч Ла Ліги 703
Джошуа брутально розібрався з Нганну Джошуа брутально розібрався з Нганну 1526
Лазуткін: “Надто багато пролито крові за наш прапор, щоб ми бойкотували Олімпіаду…” Лазуткін: “Надто багато пролито крові за наш прапор, щоб ми бойкотували Олімпіаду…” 9701
Рекомендуємо
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 39225
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 48441
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 104320
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 12924
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 116996
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 45066