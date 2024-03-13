Президент Наполі перебуває під слідством УЄФА

Де Лаурентіс порушив правила поведінки

Президент Наполі Де Лаурентіс перебуває під слідством УЄФА за порушення правил поведінки.

Про це повідомляє football-italia.net.

Інцидент стався на полі стадіону Барселони після матчу Ліги чемпіонів. Де Лаурентіс перервав інтерв'ю Маттео Політано з Sky Sport Italia і відштовхнув журналіста й оператора для того, щоб вивести гравця з поля зору камери.

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УЄФА розглядає можливість пред'явлення президенту Наполі звинувачень у порушенні статті 11b "Загальні принципи поведінки".

Також Де Лаурентіс кричав на оператора CBS Sports, який знімав у роздягальні напередодні матчу, попри те, що журналіст мав право на відеозйомку.