Рішення Мауріціо Саррі подати у відставку з посади головного тренера Лаціо здивувало президента Наполі Ауреліо Де Лаурентіса.

Про це заявив сам функціонер.

"Ця новина та рішення Саррі щодо самостійного усунення від справ мене дуже здивувала. Як професіонал, ви повинні взяти на себе свою частку відповідальності. Якщо ти береш на себе певну роль, ти повинен виконувати її до кінця, із поваги до клубу, гравців та вболівальників.

Завжди легко подати у відставку. Так роблять справжні лузери. Я не знаю мотивації, яка стоїть за цим, але Лотіто не здається агресивним керівником, як я. Він - людина з високими особистими якостями, і мало бути знайдено рішення для команди, яку не можна просто так кинути напризволяще наприкінці сезону", - сказав Де Лаурентіс.