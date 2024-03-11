Анчелотті розповів, в чому Ла Ліга краща за АПЛ

Джерело - football-espana.net.
Чемпіонат Іспанії з футболу (Ла Ліга) переважає Англійську Прем'єр-лігу в тактиці.
Таку думку висловив головний тренер Реала Карло Анчелотті.
"Вони відрізняються. Це не означає, що одна з них краща чи гірша. В АПЛ тактики менше. На тактичному рівні Ла Ліга набагато краща за англійську лігу.
Якщо говорити про інтенсивність, ритм, то в англійській лізі їх може бути більше. Але в іспанській лізі більше тактики", – відзначив італійський фахівець.
Анчелотті очолював в АПЛ Челсі (2009-2011 рр.) та Евертон (2019-2021 рр.).
Напередодні Реал у 28 турі іспанської Ла Ліги розгромив Сельту. Мадридці продовжують очолювати турнірну таблицю чемпіонату. Відрив від Жирони, що йде на другому місці - 7 очок.
У грі проти Сельти український голкіпер мадридців Андрій Лунін відіграв свій 10 сухий матч.