Анчелотті розповів, в чому Ла Ліга краща за АПЛ

Чемпіонат Іспанії з футболу (Ла Ліга) переважає Англійську Прем'єр-лігу в тактиці.

Таку думку висловив головний тренер Реала Карло Анчелотті.

"Вони відрізняються. Це не означає, що одна з них краща чи гірша. В АПЛ тактики менше. На тактичному рівні Ла Ліга набагато краща за англійську лігу.

Якщо говорити про інтенсивність, ритм, то в англійській лізі їх може бути більше. Але в іспанській лізі більше тактики", – відзначив італійський фахівець.