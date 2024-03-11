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Анчелотті розповів, в чому Ла Ліга краща за АПЛ

Сьогодні 13:42 205 0
Анчелотті розповів, в чому Ла Ліга краща за АПЛ
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Карло Анчелотті

Джерело - football-espana.net.

Чемпіонат Іспанії з футболу (Ла Ліга) переважає Англійську Прем'єр-лігу в тактиці.

Таку думку висловив головний тренер Реала Карло Анчелотті.

"Вони відрізняються. Це не означає, що одна з них краща чи гірша. В АПЛ тактики менше. На тактичному рівні Ла Ліга набагато краща за англійську лігу.

Якщо говорити про інтенсивність, ритм, то в англійській лізі їх може бути більше. Але в іспанській лізі більше тактики", – відзначив італійський фахівець.

Анчелотті очолював в АПЛ Челсі (2009-2011 рр.) та Евертон (2019-2021 рр.).

Напередодні Реал у 28 турі іспанської Ла Ліги розгромив Сельту. Мадридці продовжують очолювати турнірну таблицю чемпіонату.  Відрив від Жирони, що йде на другому місці - 7 очок. 

У грі проти Сельти український голкіпер мадридців Андрій Лунін відіграв свій 10 сухий матч.

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