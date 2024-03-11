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Лунін отримав середню оцінку за матч проти Сельти

Сьогодні 00:27 111 0
Лунін отримав середню оцінку за матч проти Сельти
Фото: Getty Images
#Андрій Лунін, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Реал Мадрид, #Сельта

Джерело - Чемпіон.

Воротар Реала Андрій Лунін отримав середню оцінку за виступ у поєдинку проти Сельти (4:0) у 28 турі іспанської Ла Ліги.

Про це повідомляє аналітичний портал SofaScore.

Голкіпер відіграв увесь матч, відстояв на нуль та отримав 7,3 бала. Українець зробив 1 сейв, 32 дотики до м’яча та 23 точних передачі з 27 (85%).

Відзначимо, що у нинішньому сезоні українець зіграв 22 матчі за Реал у всіх турнірах, оформивши 10 сухих ігор.

Напередодні Барселона обіграла Мальорку, асист Циганкова допоміг Жироні перемогти Осасуну, а Валенсія з Яремчуком здолала Хетафе.

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