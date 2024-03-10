Лунін вийде у стартовому складі Реала на гру з Сельтою

Джерело - Чемпіон.

Воротар Реала Андрій Лунін вийде з перших хвилин матчу 28-го туру Ла Ліги з Сельтою.

Старт гри о 19:30 за київським часом.

Виклик Луніна до збірної України занепокоїв Анчелотті

Українець вже традиційно розпочне матч з перших хвилин. Для нього це буде дев'ята гра поспіль у стартовому складі Реала.

Відзначимо, що у нинішньому сезоні воротар збірної України зіграв 21 матч за Реал у всіх турнірах, оформивши 9 сухих ігор.

Напередодні Барселона обіграла Мальорку, асист Циганкова допоміг Жироні перемогти Осасуну, а Валенсія з Яремчуком здолала Хетафе.