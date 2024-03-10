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Жирона - Осасуна 2:0: огляд матчу

Сьогодні 08:26 164 0
Жирона - Осасуна 2:0: огляд матчу
#Жирона, #Осасуна, #Віктор Циганков

Джерело - Чемпіон.

Жирона обіграла Осасуну у 28 турі іспанської Ла Ліги.

Чемпіонат Іспанії - Ла Ліга
28 тур, 9 березня

Жирона - Осасуна 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 13 Порту, 2:0 - 87 Савіо

Віктор Циганков та Артем Довбик розпочали матч в основному складі. Циганков відзначився асистом та був замінений на 64-й хвилині через пошкодження. Довбик провів на полі 81 хвилину, без результативних дій.

Напередодні Барселона обіграла Мальорку, а Валенсія з Романом Яремчуком здолала Хетафе.

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