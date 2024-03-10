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Виклик Луніна до збірної України занепокоїв Анчелотті

Сьогодні 13:52 166 0
Виклик Луніна до збірної України занепокоїв Анчелотті
Getty Images
#Андрій Лунін, #Збірна України з футболу, #Реал Мадрид, #Карло Анчелотті

Джерело - Defensa Central.

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті хвилюється через виклик Андрія Луніна до збірної України.

Про це повідомляє Defensa Central.

Зазначається, що наставник не здивувався запрошенню українця до лав національної команди, оскільки воротар заслужив на це. Однак Анчелотті боїться, що Лунін отримає травму.

У поточному сезоні Андрій зіграв за Реал 21 матч і пропустив 17 голів.

Зазначимо, що для 25-річного голкіпера "вершкових" це перший виклик до збірної України під керівництвом Сергія Реброва.

Нагадаємо, що українська команда зіграє у півфінальному матчі плей-оф відбору Євро-2024 проти команди Боснії і Герцеговини. Поєдинок відбудеться у четвер, 21 березня в Зениці на стадіоні "Белино полє".

Напередодні королівський клуб зіграв унічию в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Лейпцига (1:1). Наступну гру мадридці проведуть 10 березня проти Сельти у межах 28 туру Ла Ліги.

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