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Барселона - Мальорка 1:0: огляд матчу

Сьогодні 10:55 119 0
Барселона - Мальорка 1:0: огляд матчу
#Барселона, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Мальорка

Джерело - Чемпіон.

Барселона обіграла Мальорку в межах 28 туру іспанської Ла Ліги.

Чемпіонат Іспанії - Ла Ліга
28 тур, 8 березня

Барселона - Мальорка 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 73 Ямал

Перемога допомогла Барселоні тимчасово піднятись на друге місце в турнірній таблиці. Різниця між нею та Жироною - 2 бали, але в "червоно-білих" матч у запасі.

Раніше повідомлялося, що колишній тренер Шахтаря може очолити каталонський клуб.

Нагадаємо, Мальорка в попередньому турі обіграла Жирону наших Артема Довбика і Віктора Циганкова.

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