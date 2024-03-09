Барселона - Мальорка 1:0: огляд матчу

Джерело - Чемпіон.

Барселона обіграла Мальорку в межах 28 туру іспанської Ла Ліги.

Чемпіонат Іспанії - Ла Ліга

28 тур, 8 березня

Барселона - Мальорка 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 73 Ямал

Перемога допомогла Барселоні тимчасово піднятись на друге місце в турнірній таблиці. Різниця між нею та Жироною - 2 бали, але в "червоно-білих" матч у запасі.

Раніше повідомлялося, що колишній тренер Шахтаря може очолити каталонський клуб.

Нагадаємо, Мальорка в попередньому турі обіграла Жирону наших Артема Довбика і Віктора Циганкова.

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