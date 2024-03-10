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Його неможливо не любити: Артета виділив одного з гравців Арсенала

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Його неможливо не любити: Артета виділив одного з гравців Арсенала
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Арсенал (Лондон), #Мікель Артета, #Кай Гаверц

Джерело - Твіттер Фабріціо Романо.

Головний тренер Арсенала Мікель Артета поділився думками про півзахисника Кая Гаверца. 

Цитату іспанського коуча у своєму твіттері наводить журналіст Фабріціо Романо. 

"Якби 2-3 місяці тому хтось сказав мені, що весь стадіон пристрасно виспівуватиме ім’я Гаверца, у це було б важко повірити. Ось що трапляється з хорошими людьми та винятковими гравцями. Його неможливо не любити", - сказав Артета. 

У матчі 28 туру проти Брентфорда Гаверц забив переможний гол, відзначившись з передачі Бена Вайта. Загалом цього сезону німець забив 8 голів та віддав 3 асисти в 27 матчах АПЛ.

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