Його неможливо не любити: Артета виділив одного з гравців Арсенала

Головний тренер Арсенала Мікель Артета поділився думками про півзахисника Кая Гаверца.

Цитату іспанського коуча у своєму твіттері наводить журналіст Фабріціо Романо.

"Якби 2-3 місяці тому хтось сказав мені, що весь стадіон пристрасно виспівуватиме ім’я Гаверца, у це було б важко повірити. Ось що трапляється з хорошими людьми та винятковими гравцями. Його неможливо не любити", - сказав Артета.