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Малиновський залишився в запасі Дженоа на матч із Монцою

Сьогодні 20:52 146 0
Малиновський залишився в запасі Дженоа на матч із Монцою
Фото: Getty Images
#Дженоа, #Монца, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Руслан Малиновський

Джерело - Чемпіон.

Дженоа прийматиме Монцу в межах 28 туру італійської Серії А.

Український півзахисник "грифонів" Руслан Малиновський розпочне матч із лави для запасних.

Зустріч розпочнеться о 21:45 за київським часом. Дивитися поєдинок можна на медіасервісі Megogo.

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Допис, поширений Genoa Cfc (@genoacfc)

Напередодні Наполі зіграв унічию з Торіно в стартовому матчі 28 туру Серії А.

Нещодавно стала відома зарплата Руслана Малиновського в Дженоа.

Нагадаємо, Інтер під керівництвом Індзагі на своєму полі здолав Дженоа (2:1) у 27 турі Серії А. Український півзахисник увесь матч провів на лаві запасних.

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