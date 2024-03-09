Джерело - Чемпіон.

Дженоа прийматиме Монцу в межах 28 туру італійської Серії А.

Український півзахисник "грифонів" Руслан Малиновський розпочне матч із лави для запасних.

Зустріч розпочнеться о 21:45 за київським часом. Дивитися поєдинок можна на медіасервісі Megogo.

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Напередодні Наполі зіграв унічию з Торіно в стартовому матчі 28 туру Серії А.

Нещодавно стала відома зарплата Руслана Малиновського в Дженоа.

Нагадаємо, Інтер під керівництвом Індзагі на своєму полі здолав Дженоа (2:1) у 27 турі Серії А. Український півзахисник увесь матч провів на лаві запасних.