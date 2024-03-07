Головне
Динамо на останніх секундах втратило перемогу над Вересом в 20 турі УПЛ
Сьогодні 20:43 4654 1
Ребров оголосить склад збірної на гру з Боснією і Герцеговиною у прямому етері - LIVE-трансляція
Сьогодні 21:58 112
Кременчук вирвав перемогу над Дніпром у третій грі півфінальної серії чемпіонату України
Сьогодні 20:55 378
Зоря розібралася з Минаєм у 20 турі УПЛ
Сьогодні 17:31 281
Мудрик зіграв у теніс із юним українцем, який переїхав до Англії через війну
Сьогодні 17:01 385
Збірна України проведе контрольний матч із Молдовою
Сьогодні 12:07 6144 1
Непереконливий Шахтар і розгублене Динамо. Головні інтриги 20 туру УПЛ
Сьогодні 11:29 799
Аякс прийме Астон Віллу, Фіорентина зіграє з Маккабі: розклад матчів Ліги конференцій
Сьогодні 07:30 528
Рома прийме Брайтон, Мілан і Ліверпуль зіграють проти чехів: розклад матчів Ліги Європи
Сьогодні 07:00 386
Визначились ще два чвертьфіналісти Ліги чемпіонів
Сьогодні 00:11 645
Прямі трансляції

Дженоа - Монца: де дивитися матч Серії А

Гра відбудеться в суботу, 9 березня
Сьогодні 21:14 98 0
Дженоа - Монца: де дивитися матч Серії А
#Дженоа, #Монца, #Руслан Малиновський

Джерело - Чемпіон.

У матчі 28 туру італійської Серії А Дженоа Руслана Малиновського прийме Монцу.

Підключитися до Мегого

Гра відбудеться в суботу, 9 березня. Початок - о 21:45 за київським часом.

Дивитися поєдинок можна на медіасервісі Megogo.

Нагадаємо, Інтер під керівництвом Індзагі на своєму полі здолав Дженоа (2:1) в 27 турі Серії А. Український півзахисник "грифонів" Руслан Малиновський весь матч провів на лаві запасних.

Нещодавно стала відома зарплата Руслана Малиновського в Дженоа.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Російські спортсмени втратили шанси виступити на Олімпійських іграх-2024 у спортивній гімнастиці Російські спортсмени втратили шанси виступити на Олімпійських іграх-2024 у спортивній гімнастиці 11756 2
Збірна України проведе контрольний матч із Молдовою Збірна України проведе контрольний матч із Молдовою 6144 1
Динамо на останніх секундах втратило перемогу над Вересом в 20 турі УПЛ Динамо на останніх секундах втратило перемогу над Вересом в 20 турі УПЛ 4654 1
Непереконливий Шахтар і розгублене Динамо. Головні інтриги 20 туру УПЛ Непереконливий Шахтар і розгублене Динамо. Головні інтриги 20 туру УПЛ 799
Реал зіграв унічию з Лейпцигом та вийшов до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Реал зіграв унічию з Лейпцигом та вийшов до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів 1051
П'ятьох стрибунів на батуті, які підтримують країну-агресора, допустили до змагань П'ятьох стрибунів на батуті, які підтримують країну-агресора, допустили до змагань 6217
Рекомендуємо
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 46907 1
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони 16025 2
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 12889
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 37281
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 29788
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 34362