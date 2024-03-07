Гра відбудеться в суботу, 9 березня

Джерело - Чемпіон.

У матчі 28 туру італійської Серії А Дженоа Руслана Малиновського прийме Монцу.

Гра відбудеться в суботу, 9 березня. Початок - о 21:45 за київським часом.

Дивитися поєдинок можна на медіасервісі Megogo.

Нагадаємо, Інтер під керівництвом Індзагі на своєму полі здолав Дженоа (2:1) в 27 турі Серії А. Український півзахисник "грифонів" Руслан Малиновський весь матч провів на лаві запасних.

Нещодавно стала відома зарплата Руслана Малиновського в Дженоа.

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