Наполі зіграв унічию з Торіно у стартовому матчі 28 туру Серії А

Джерело - Чемпіон.

У першому матчі 28 туру італійської Серії А Наполі не зміг утримати перемогу над Торіно.

Гра завершилась із рахунком 1:1. Після сухого, але багатого на жовті картки першого тайму команди взялися забивати голи в другій половині зустрічі. На 61 хвилині "адзуррі" повели завдяки м'ячеві Хвічі Кварацхелії, проте перевага підопічних Франческо Кальцони трималася заледве 3 хвилини - паритет відновив Антоніо Санабрія.

Відтак Наполі продовжує йти на сьомому місці в турнірній таблиці чемпіонату Італії, маючи 44 очки. Торіно залишився десятим із 38 очками.

Чемпіонат Італії - Серія А

28 тур, 8 березня

Наполі - Торіно 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 61' Кварацхелія, 1:1 - 64' Санабрія.

Раніше агент Кварацхелії назвав умову від'їзду свого клієнта з Неаполя.

Нагадаємо, в попередньому турі "партенопейці" перемогли Ювентус.

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