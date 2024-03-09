Головне
Шахтар здобув вольову перемогу над Колосом у матчі 20 туру УПЛ
Вчора 20:21 372
Бондар висловився щодо боснійців, які грають у чемпіонаті Росії
Вчора 22:34 268
Збірна України з боксу готувалася до змагань в одному місці та залі з росіянами
Вчора 21:20 16748 4
Металіст 1925 розписав мирову з ЛНЗ у 20 турі УПЛ
Вчора 17:30 285
Рух сенсаційно переміг Дніпро-1 у 20 турі УПЛ
Вчора 17:09 5193
(Не)схожість із собою
Вчора 16:19 729
Сприятливі обставини для Шахтаря, шанс для Кривбаса: суперекспрес на УПЛ з коефіцієнтом 6,00
Вчора 15:14 371
Стефан Решко: “Сатана зайшов Путіну в мозок і керує ним”
Вчора 13:34 718
Так, я дивився матч Бенфіки: Ребров прокоментував воротарське питання у збірній України
Вчора 12:20 1025
Збірна України назвала список гравців на матч плей-оф кваліфікації з Боснією і Герцеговиною
Вчора 12:02 13024 5
Прямі трансляції

Наполі зіграв унічию з Торіно у стартовому матчі 28 туру Серії А

Сьогодні 00:04 81 0
Наполі зіграв унічию з Торіно у стартовому матчі 28 туру Серії А

Джерело - Чемпіон.

У першому матчі 28 туру італійської Серії А Наполі не зміг утримати перемогу над Торіно.

Гра завершилась із рахунком 1:1. Після сухого, але багатого на жовті картки першого тайму команди взялися забивати голи в другій половині зустрічі. На 61 хвилині "адзуррі" повели завдяки м'ячеві Хвічі Кварацхелії, проте перевага підопічних Франческо Кальцони трималася заледве 3 хвилини - паритет відновив Антоніо Санабрія.

Відтак Наполі продовжує йти на сьомому місці в турнірній таблиці чемпіонату Італії, маючи 44 очки. Торіно залишився десятим із 38 очками.

Чемпіонат Італії - Серія А 
28 тур, 8 березня

Наполі - Торіно 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 61' Кварацхелія, 1:1 - 64' Санабрія.

Раніше агент Кварацхелії назвав умову від'їзду свого клієнта з Неаполя.

Нагадаємо, в попередньому турі "партенопейці" перемогли Ювентус.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Збірна України з боксу готувалася до змагань в одному місці та залі з росіянами Збірна України з боксу готувалася до змагань в одному місці та залі з росіянами 16748 4
Збірна України назвала список гравців на матч плей-оф кваліфікації з Боснією і Герцеговиною Збірна України назвала список гравців на матч плей-оф кваліфікації з Боснією і Герцеговиною 13024 5
Помер легендарний уболівальник, який станцював гопак на матчі збірної СРСР із "синьо-жовтим" прапором Помер легендарний уболівальник, який станцював гопак на матчі збірної СРСР із "синьо-жовтим" прапором 1348
Рух сенсаційно переміг Дніпро-1 у 20 турі УПЛ Рух сенсаційно переміг Дніпро-1 у 20 турі УПЛ 5193
Ф’юрі: Бій з Усиком - це поєдинок століття Ф’юрі: Бій з Усиком - це поєдинок століття 12957 5
Сокіл повів у рахунку в півфінальній серії чемпіонату України проти Кепіталз Сокіл повів у рахунку в півфінальній серії чемпіонату України проти Кепіталз 2888
Рекомендуємо
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 165138 1
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 116978
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 135564 1
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 157918
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 23412 7
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 20110 2