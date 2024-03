Захисник Ньюкасла Кіран Тріпп'єр пропустить найближчі матчі "сорок" через травму.

Про це повідомляє журналіст Крейг Гоуп.

Англієць отримав пошкодження у поєдинку 27 туру АПЛ проти Вулвергемптона (3:0).

Очікується, що Тріпп'єр відновиться до матчу 30 туру англійської Прем'єр-ліги з Вест Гемом, який відбудеться 30 березня.

Отже, Кіран пропустить зустріч чемпіонату проти Челсі, поєдинок Кубку Англії з Манчестер Сіті та товариські ігри збірної проти Бразилії та Бельгії.

🚨 Exclusive: Kieran Trippier will miss NUFC's trip to Chelsea & the Man City FA Cup QF with calf injury



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Also expected to miss England friendlies v Brazil & Belgium



❓ Scan reveals damage not too serious & chance of returning v West Ham (March 30)https://t.co/HSiuFr6ucz