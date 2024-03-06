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Лідер Ньюкасла пропустить кілька матчів через пошкодження

Сьогодні 13:14 95 0
Лідер Ньюкасла пропустить кілька матчів через пошкодження
#Вулвергмептон, #Ньюкасл Юнайтед, #Тріпп'єр

Джерело - Чемпіон.

Захисник Ньюкасла Кіран Тріпп'єр пропустить найближчі матчі "сорок" через травму.

Про це повідомляє журналіст Крейг Гоуп.

Англієць отримав пошкодження у поєдинку 27 туру АПЛ проти Вулвергемптона (3:0).

Очікується, що Тріпп'єр відновиться до матчу 30 туру англійської Прем'єр-ліги з Вест Гемом, який відбудеться 30 березня.

Отже, Кіран пропустить зустріч чемпіонату проти Челсі, поєдинок Кубку Англії з Манчестер Сіті та товариські ігри збірної проти Бразилії та Бельгії.

У нинішньому сезоні капітан Ньюкасла зіграв 36 матчів, забив 1 гол та віддав 11 асистів.

Раніше повідомлялося, що Ньюкасл відмовив Баварії у трансфері Кірана Тріпп‘єра.

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