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Баварія зацікавлена у підписанні Тріпп'єра з Ньюкасла

Йдеться про повноцінний трансфер, а не оренду
Сьогодні 19:04 139 0
Баварія зацікавлена у підписанні Тріпп'єра з Ньюкасла
Фото: Getty Images
#Баварія, #Ньюкасл Юнайтед, #Тріпп'єр

Джерело - Чемпіон.

Баварія контактувала з Ньюкаслом для початку переговорів щодо потенційного переходу захисника Кірана Тріпп'єра.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Йдеться про повноцінний трансфер, а не оренду.

Сам 33-річний англієць не проти цієї угоди, однак мюнхенці також паралельно працюють над підписанням Норді Мукієле з ПСЖ та повинні зробити свій вибір. Поки вони не отримали погодження від парижан.

Нагадаємо, Арсенал та Баварія зацікавлені у трансфері лідера Лейпцига.

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