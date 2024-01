Баварія зацікавлена у підписанні Тріпп'єра з Ньюкасла

Баварія контактувала з Ньюкаслом для початку переговорів щодо потенційного переходу захисника Кірана Тріпп'єра.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Йдеться про повноцінний трансфер, а не оренду.

Сам 33-річний англієць не проти цієї угоди, однак мюнхенці також паралельно працюють над підписанням Норді Мукієле з ПСЖ та повинні зробити свій вибір. Поки вони не отримали погодження від парижан.

🚨🔴 More on Kieran Trippier and FC Bayern.



Understand talks are taking place over permanent transfer, NO loan — at this stage.



Trippier, keen on the move but it’s up to Bayern now as they’ve also been working on Nordi Mukiele deal this week. pic.twitter.com/e02HRosPDT