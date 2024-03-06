Голкіпер не зіграв у сезоні ще жодного матчу

Джерело - Чемпіон.

Основний воротар Реала Тібо Куртуа повернеться до тренувань у загальній групі "галактікос" 27 березня.

Таку дату вказує авторитетне видання Marca.

Зазначають, що бельгієць уже повністю здоровий, він відновився після травми, але у мадридському Реалі не хочуть ризикувати його здоров'ям. Зараз Тібо підміняє у рамці воріт українець Андрій Лунін.

Раніше Карло Анчелотті розповідав, що Тібо повернеться до виступів у офіційних матчах в середині квітня та може потрапити у заявку на матч Ла Ліги проти Мальорки 14 квітня.

Відзначимо, 31-річний бельгійський голкіпер не зіграв жодного матчу в цьому сезоні.

Нагадаємо, Лунін отримав подяку за системну допомогу Силам Оборони України від підрозділу спеціального призначення "Вовкулаки".