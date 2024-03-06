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Стало відомо, коли конкурент Луніна розпочне повноцінні тренування

Голкіпер не зіграв у сезоні ще жодного матчу
Сьогодні 13:08 229 0
Стало відомо, коли конкурент Луніна розпочне повноцінні тренування
Фото - ФК Реал Мадрид
#Андрій Лунін, #Реал Мадрид, #Карло Анчелотті, #Тібо Куртуа

Джерело - Чемпіон.

Основний воротар Реала Тібо Куртуа повернеться до тренувань у загальній групі "галактікос" 27 березня.

Таку дату вказує авторитетне видання Marca.

Зазначають, що бельгієць уже повністю здоровий, він відновився після травми, але у мадридському Реалі не хочуть ризикувати його здоров'ям. Зараз Тібо підміняє у рамці воріт українець Андрій Лунін.

Раніше Карло Анчелотті розповідав, що Тібо повернеться до виступів у офіційних матчах в середині квітня та може потрапити у заявку на матч Ла Ліги проти Мальорки 14 квітня.

Відзначимо, 31-річний бельгійський голкіпер не зіграв жодного матчу в цьому сезоні.

Нагадаємо, Лунін отримав подяку за системну допомогу Силам Оборони України від підрозділу спеціального призначення  "Вовкулаки".

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