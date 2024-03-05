Названо терміни повернення на поле конкурента Луніна в Реалі

Голкіпер уже розпочав тренування з командою

Джерело - Чемпіон.

Основний воротар мадридського Реала Тібо Куртуа відновив командні тренування.

Про це повідомляє Rodra.

Нагадаємо, бельгійський голкіпер порвав хрестоподібну зв'язку під час передсезонної підготовки та не провів у сезоні-2023/24 жодної гри.

Зазначається, що тренування поки що носять для Куртуа втягуючий характер, його повноцінне повернення на поле очікується до квітня.

Ворота Реала за відсутності бельгійця захищали українець Андрій Лунін та іспанець Кепа Аррісабалага.

Українець у всіх турнірах провів 20 матчів, у яких пропустив 16 голів. Також Лунін зберіг свої ворота сухими у 9 іграх.