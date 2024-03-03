Джерело - Чемпіон.
Український голкіпер Реала Андрій Лунін отримав подяку за системну допомогу Силам Оборони України від підрозділу спеціального призначення "Вовкулаки".
Дружина воротаря Анастасія розповіла про це у соціальних мережах, опублікувавши у стторіс Instagram фото із грамотою від військових.
Напередодні його Реал Мадрид зіграв із Валенсією, а українець Роман Яремчук відзначився голом у ворота земляка.
Після гри одноклубники Луніна побилися з гравцями Валенсії.
У цьому сезоні гравець національної збірної України Лунін зіграв 20 матчів за Реал, пропустивши 16 голів і зберігши свої ворота сухими в 9 іграх.