Головне
Шахтар розгромив Кривбас у битві лідерів УПЛ
Сьогодні 19:56 2859
Букмекери назвали фаворитку матчу Костюк - Бултер
Сьогодні 21:10 999
Костюк вдруге зіграє у фіналі турніру WTA. Рік тому українка здобула свій перший титул
Сьогодні 19:47 8670 3
Сабо: "Нас було 7 дітей в родині, прийшли русаки – забрали будинок"
Сьогодні 18:19 907
Сокіл програв Київ Кепіталз у другому матчі півфінальної серії чемпіонату України
Сьогодні 18:16 3114
Вперше в історії: збірну України зняли як колову зі змішаної естафети на КС в Голменколлені
Сьогодні 17:46 908 1
Олександрія та Зоря не виявили сильнішого в 19 турі УПЛ
Сьогодні 17:28 264
Збірна України завоювала срібло на етапі Кубку світу
Сьогодні 16:47 3363
Дорощук став четвертим у фіналі чемпіонату світу з легкої атлетики
Сьогодні 16:14 318
Костюк - Бултер: відомо, який канал покаже фінал турніру в Сан-Дієго
Сьогодні 10:30 863
Прямі трансляції

Гравець національної збірної отримав подяку від Сил Оборони України

Про це розповіла дружина футболіста
Сьогодні 20:45 264 0
Гравець національної збірної отримав подяку від Сил Оборони України

Джерело - Чемпіон.

Український голкіпер Реала Андрій Лунін отримав подяку за системну допомогу Силам Оборони України від підрозділу спеціального призначення  "Вовкулаки".

Дружина воротаря Анастасія розповіла про це у соціальних мережах, опублікувавши у стторіс Instagram фото із грамотою від військових.

 

Напередодні його Реал Мадрид зіграв із Валенсією, а українець Роман Яремчук відзначився голом у ворота земляка.

Після гри одноклубники Луніна побилися з гравцями Валенсії.

У цьому сезоні гравець національної збірної України Лунін зіграв 20 матчів за Реал, пропустивши 16 голів і зберігши свої ворота сухими в 9 іграх.

Коментарі ()
Популярне зараз
Сокіл програв Київ Кепіталз у другому матчі півфінальної серії чемпіонату України Сокіл програв Київ Кепіталз у другому матчі півфінальної серії чемпіонату України 3114
Шахтар розгромив Кривбас у битві лідерів УПЛ Шахтар розгромив Кривбас у битві лідерів УПЛ 2859
Костюк вдруге зіграє у фіналі турніру WTA. Рік тому українка здобула свій перший титул Костюк вдруге зіграє у фіналі турніру WTA. Рік тому українка здобула свій перший титул 8670 3
Українки здобули золото та бронзу на Гран-прі з художньої гімнастики Українки здобули золото та бронзу на Гран-прі з художньої гімнастики 10847
Засмутив Луніна: Яремчук забив Реалу в матчі Ла Ліги Засмутив Луніна: Яремчук забив Реалу в матчі Ла Ліги 1858
Збірна України завоювала срібло на етапі Кубку світу Збірна України завоювала срібло на етапі Кубку світу 3363
Рекомендуємо
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 23256 7
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 102759
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 35565
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 34156 2
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 95701
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 39090