Про це розповіла дружина футболіста

Джерело - Чемпіон.

Український голкіпер Реала Андрій Лунін отримав подяку за системну допомогу Силам Оборони України від підрозділу спеціального призначення "Вовкулаки".

Дружина воротаря Анастасія розповіла про це у соціальних мережах, опублікувавши у стторіс Instagram фото із грамотою від військових.

Напередодні його Реал Мадрид зіграв із Валенсією, а українець Роман Яремчук відзначився голом у ворота земляка.

Після гри одноклубники Луніна побилися з гравцями Валенсії.

У цьому сезоні гравець національної збірної України Лунін зіграв 20 матчів за Реал, пропустивши 16 голів і зберігши свої ворота сухими в 9 іграх.