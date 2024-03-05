Жахи Луніна та Трубіна, винятковість Яремчука: як там наші зіграли

Аналізуємо останній тиждень крізь призму виступів українців за межами батьківщини

Джерело - Чемпіон.

В провідних європейських першостях не до відпочинку. Досягли нових звершень та зазнали нових невдач і українці. Продовжуємо пильно моніторити здобутки наших виконавців, а під особливою увагою цього разу — хлопці в Португалії, Іспанії та Англії.

Анатолій Трубін

Ексгравець Шахтаря протягом останніх семи днів узяв участь одразу у двох матчах своєї Бенфіки проти обох найбільш принципових суперників "орлів". На жаль, жодних позитивних емоцій ні Анатолію, ні вболівальникам його команди ці ігри не принесли. Ба, навіть більше. Трубін пережив чи не найгірший тиждень у кар’єрі.

Спершу Бенфіка протистояла Спортингу в першому матчі півфіналу Кубку Португалії. Й програла (2:1). Аналітики Sofascore гру Трубіна оцінили балом 6,7. Анатолій не підвів, але й чудес реакції в його виконанні ми теж не побачили.

Найгірше було попереду. В чемпіонаті Португалії "орли" змагалися з Порту. Й зазнали нищівної поразки (0:5). Не кращим за партнерів, які відверто зганьбилися, був і Трубін. Журналісти A Bola нагородили Анатолія красномовними 4 балами.

"Українець не раз рятував команду в багатьох іграх, проте цього разу в його пасиві п’ять пропущених. Трубін повинен розділити відповідальність за гучну невдачу. Так, треба визнати — оборонці його підвели. Анатолій помилився на виході у випадку з першим голом. Таким чином, для Галено двері були вже відчиненими. Пізніше він відзначився непоганими сейвами після кількох ударів, проте знову погано проявив себе в епізоді, коли забивав Пепе. Тоді він мав закривати ближній кут", – зазначили журналісти.

Роман Яремчук

Колишній нападник Динамо воскресає на очах. На минулому тижні Роман забив другий гол за Валенсію за останні три матчі. Та ще й кому! Яремчук вразив ворота лідера Ла Ліги мадридського Реала. Українцю підкорилося унікальне досягнення.

Зустріч завершилася внічию (2:2), а Роман відзначився забитим м’ячем на 30-й, а покинув поле на 57 хвилині. Загалом Яремчук забив уже вісім голів із початку сезону, з яких три — в Примері.

Спеціалізовані статистичні портали оцінили виступ Яремчука високо. Роман отримав 7,4 від WhoScored та 7,3 від Sofascore.

Андрій Лунін

У тому ж матчі ворота мадридців захищав інший український легіонер. Андрій Лунін відіграв усі 90 хвилин із гаком. Звинувачувати воротаря збірної України в пропущених голах не доводиться, проте прикрим є сам факт аж двох пропущених. Востаннє таку значну кількість м’ячів із сітки своїх воріт Лунін діставав у середині січня, в матчі Кубку Іспанії з Атлетико.

Гру Луніна спеціалісти WhoScored оцінили балом 6,6. Від аналітиків Sofascore Андрій отримав 6,9.

Віктор Циганков та Артем Довбик

У тому ж 27 турі чемпіонату Іспанії Жирона на виїзді протистояла Мальорці. На жаль, команда Циганкова та Довбика програла 0:1.

Наші хлопці відіграли по 90 хвилин. Яскравим для обох матч не назвеш, проте кращі оцінки отримав півзахисник. Sofascore оцінив дії Віктора балом 7,3, аналітики WhoScored були іншої думки (6,5). У Довбика 6,8 від Sofascore і 6,1 від WhoScored.

Назарій Русин

Ексфутболіст Зорі та Динамо з’явився в матчі 35-го туру другої за рангом ліги Англії - Чемпіоншипа - проти Норвіча. Українець вийшов на поле на 66-й хвилині, коли на табло були нулі. На жаль, гра принесла перемогу супернику Сандерленда (1:0).

Аналітики WhoScored та Sofascore зусилля Назарія оцінили по-різному: Якщо перший портал дав 6,3, то другий — 7,2, а це одна з найкращих оцінок у складі "чорних котів".

Ілля Забарний

В матчі Борнмута з Бернлі захисник збірної України очікувано вийшов на поле. Й не менш традиційно провів там усі 90 хвилин.

Статистичні портали оцінили гру Забарного високими балами. І WhoScored, і Sofascore — по 7,1. Варто відзначити, що Ілля відіграв уже 31-й матч за "вишень" з початку сезону.

Віталій Миколенко

Весь матч за свій Евертон у протистоянні з Вест Гемом відіграв і ще один колишній бек Динамо. Команда Миколенка поступилася (1:3). Микола отримав 6,1 від WhoScored та 6,5 від Sofascore.

Михайло Мудрик

Англійський Челсі не покидає свою стихію. Як і раніше, "синіх" лихоманить. І, на жаль, у вирву неприємностей лондонців усе більше засмоктує й колишнього вінгера Шахтаря.

З Мудриком на полі Челсі провів два матчі. Спершу в межах 1/8 фіналу Кубку Англії "сині" в домашній зустрічі переграли Лідс. І тут пані Фортуна Михайлу нарешті посміхнулася!

Мудрик не тільки забив на 37-й хвилині гри (його команда перемогла 3:2). Михайло ще й отримав змогу відіграти майже повний матч (пішов із поля на 90+4 хвилині). Варто зазначити, що Мудрик грав на незвичній позиції під нападником — у центрі, а не на фланзі.

Зважаючи на помітний успіх, 7,3 від SofaScore не дивують. Вищий бал отримали тільки двоє "синіх" — Мойзес Кайседо та Енцо Фернандес (в обох по 7,7).

Проте вже в наступній грі — з Брентфордом в АПЛ (2:2) — Михайло знову опинився на лаві запасних, а на полі з’явився лише на 71-й хвилині гри. Нічим особливим не запам’ятався, а провів радше "сірий" матч. Тому — 6,1 від WhoScored та 6,7 від Sofascore.

З Мудриком продовжують пов'язувати цікаві варіанти на трансферному ринку. Так, в Team Talk вважають, що Михайло цікавий Арсеналу. Втім, автор сайту тут же виносить "вирок" такому сценарію.

"Це якась абсурдна інформація, якщо Арсенал дійсно бажає його підписати. Не уявляю реалістичних варіантів розвитку подій, щоб така угода могла бути успішною для кожної зацікавленої сторони. В цьому просто не проглядається сенс. Ми не чули нічого хорошого про нього з того дня, як він підписав контракт з Челсі. Втім, на мій погляд, на це є вагомі причини", — зазначили у виданні.

Олександр Зінченко

Півзахисник збірної України продовжує відновлюватися після травми, однак з інформаційного поля не зникає. Відзначаємо одразу дві публікації в британських ЗМІ, пов’язані з футболістом Арсенала.

Автор Pain In The Arsenal висловив доволі несподівану й сміливу думку. Виявляється, Зінченка Арсеналу варто… продати.

"Попри всі його досягнення в Арсеналі, в Зінченка вистачає слабких сторін під час гри в захисті. Коли він діє сам на сам з опонентом, то часто припускається помилок, які потім коштують команді дорого. …На його позиції жорстка конкуренція. І якщо буде вирішено, що Ківйор гідно його замінив, а ще повернуться Томіясу та Тімбер, то… Зінченко є травматичним футболістом", — резюмує журналіст.

Висловився про майбутнє Олександра й інсайдер Девід Орнштейн із The Athletic.

"Цікаво, чи спробує Арсенал пролонгувати угоду з Зінченком, в якого залишається два роки контракту? В клубі очікують, що й він, і Томіясу не будуть постійно перебувати в лазареті. Та якщо ні — в команді може з’явитися новий лівий бек. Я в очікуванні вельми насиченого літа на "Емірейтс", – підкреслив Орнштейн.

Арсенал без Зінченка знищив Шеффілд Юнайтед в 27 турі АПЛ

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