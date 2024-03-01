Анчелотті назвав терміни повернення Куртуа та Мілітао

Карло Анчелотті прокоментував ситуацію з травмованими гравцями команди

Реал очікує на повернення воротаря Тібо Куртуа та центрального захисника Едера Мілітао в середині квітня.

Про це повідомив головний тренер "вершкових" Карлдо Анчелотті на пресконференції.

"Немає точної дати. Ми повинні скористатися двома перервами, які ще залишилися цього сезону, і тоді вони почнуть працювати з командою. Куртуа та Мілітао будуть доступні для гри після матчу з Мальоркою (14 квітня)", – сказав Анчелотті.

Відзначимо, що в останніх матчах Реала основним голкіпером став українець Андрій Лунін, який відіграв вже 19 ігор, в яких пропустив 14 голів і дев'ять разів відіграв на нуль. Зокрема минулого тижня воротар своїм сейвом допоміг Реалу здолати Севілью у грі Ла Ліги (1:0).

Повідомлялося, що "вершкові" вже працюють над новою угодою для гравця збірної України.

Наступний матч Реал зіграє проти Валенсії Романа Яремчука у суботу, 2 березня. У лазареті команди, окрім Куртуа та Мілітао, продовжує перебувати Алаба. Карвахаль і Камавінга пропустять наступну гру через дискваліфікації.