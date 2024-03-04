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Рома хоче продовжити контракт із Дибалою

Сьогодні 10:56 107 0
Рома хоче продовжити контракт із Дибалою
#Пауло Дибала, #Рома

Джерело - Чемпіон.

Керівництво Роми хоче підписати новий контракт із Паулою Дибалою.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Чинна угода аргентинського півзахисника з римлянами спливає влітку 2025 року.

Дибала хоче підписати контракт до 2027 року. Очікується, що сторони зустрінуться протягом кількох тижнів.

Нагадаємо, Пауло Дибала приєднався до Роми влітку 2022 року на правах вільного агента. У нинішньому сезоні аргентинець відзначився 13 голами та 7 асистами у 26 матчах за "вовків".

Напередодні Дибала допоміг Ромі розгромити Монцу.

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