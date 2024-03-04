Джерело - Чемпіон.
Керівництво Роми хоче підписати новий контракт із Паулою Дибалою.
Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
Чинна угода аргентинського півзахисника з римлянами спливає влітку 2025 року.
Дибала хоче підписати контракт до 2027 року. Очікується, що сторони зустрінуться протягом кількох тижнів.
#ASRoma will try to extend Paulo #Dybala’s contract (currently expires in 2025). Joya asks a new deal until 2027. Expected a meeting in the coming weeks. #transfers https://t.co/jEeQfmuAJE— Nicolò Schira (@NicoSchira) March 3, 2024
Нагадаємо, Пауло Дибала приєднався до Роми влітку 2022 року на правах вільного агента. У нинішньому сезоні аргентинець відзначився 13 голами та 7 асистами у 26 матчах за "вовків".
Напередодні Дибала допоміг Ромі розгромити Монцу.