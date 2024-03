Керівництво Роми хоче підписати новий контракт із Паулою Дибалою.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Чинна угода аргентинського півзахисника з римлянами спливає влітку 2025 року.

Дибала хоче підписати контракт до 2027 року. Очікується, що сторони зустрінуться протягом кількох тижнів.

