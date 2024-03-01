Головне
Українки поборються за медалі в перший день чемпіонату світу
Сьогодні 09:58 193
Державний фонд Саудівської Аравії став спонсором ATP
Сьогодні 10:43 96
Збірна України здобула дві медалі на чемпіонаті Європи з кульової стрільби
Сьогодні 09:38 202
Атлетик розгромив Атлетико на шляху до фіналу Кубку Іспанії
Сьогодні 07:36 301
Бенфіка з Трубіним поступилася Спортингу в 1 матчі півфіналу Кубку Португалії
Сьогодні 07:16 425
Жіноча збірна України обіграла Ізраїль у відборі на Євро-2024
Вчора 23:26 595 1
Ястремська поступилася росіянці Блінковій у другому колі турніру в Сан-Дієго
Вчора 23:17 712
Колишній українець Карякін відвідав окуповану Авдіївку
Вчора 22:35 62007 12
Українки вибороли золото чемпіонату Європи з фехтування серед юніорок
Вчора 21:43 4246
Павелка випустили на свободу
Вчора 16:40 7553 4
Прямі трансляції

Кепа незадоволений своїм становищем у Реалі після втрати місця в основі

Головний тренер мадридців Карло Анчелотті не пояснив воротарям, хто зараз перший номер у команді
Сьогодні 08:46 263 0
Кепа незадоволений своїм становищем у Реалі після втрати місця в основі
#Андрій Лунін, #Реал Мадрид, #Карло Анчелотті, #Кепа Аррісабалага

Джерело - The Athletic.

Воротар Челсі Кепа Аррісабалага, який на правах оренди виступає за Реал, незадоволений своїм становищем у мадридському клубі.

Про це повідомляє The Athletic.

Це сталося через те, що головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті не пояснив іспанцю, чому той втратив місце в основному складі.

Варто зазначити, що після невеликої травми Кепи український голкіпер Андрій Лунін став частіше виходити в старті та демонструвати впевнену гру.

За інформацією видання, Реал задоволений грою українця, однак переговори щодо нового контракту ще не розпочалися.

Також мадридці не планують викуповувати контракт Кепи. За іспанського воротаря Челсі може запросити близько 20 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Андрій Лунін потрапив у сферу інтересів Ньюкасла.

Коментарі ()
Популярне зараз
Українки вибороли золото чемпіонату Європи з фехтування серед юніорок Українки вибороли золото чемпіонату Європи з фехтування серед юніорок 4246
Мандзин виграв Малий кришталевий глобус юніорського Кубку IBU Мандзин виграв Малий кришталевий глобус юніорського Кубку IBU 3992 1
Колишній українець Карякін відвідав окуповану Авдіївку Колишній українець Карякін відвідав окуповану Авдіївку 62007 12
Ретро дня: як Сабо поставив росіян на місце після матчу в Москві Ретро дня: як Сабо поставив росіян на місце після матчу в Москві 8563 1
Павелка випустили на свободу Павелка випустили на свободу 7553 4
Меркушина виборола золото в масстарті юніорського чемпіонату світу Меркушина виборола золото в масстарті юніорського чемпіонату світу 4978
Рекомендуємо
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони 15901 2
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 44556
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 37132
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 95564
34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 63938
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 155973