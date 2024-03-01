Головний тренер мадридців Карло Анчелотті не пояснив воротарям, хто зараз перший номер у команді

Джерело - The Athletic.

Воротар Челсі Кепа Аррісабалага, який на правах оренди виступає за Реал, незадоволений своїм становищем у мадридському клубі.

Про це повідомляє The Athletic.

Це сталося через те, що головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті не пояснив іспанцю, чому той втратив місце в основному складі.

Варто зазначити, що після невеликої травми Кепи український голкіпер Андрій Лунін став частіше виходити в старті та демонструвати впевнену гру.

За інформацією видання, Реал задоволений грою українця, однак переговори щодо нового контракту ще не розпочалися.

Також мадридці не планують викуповувати контракт Кепи. За іспанського воротаря Челсі може запросити близько 20 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Андрій Лунін потрапив у сферу інтересів Ньюкасла.