Джерело - Defensa Central.
Воротар Реала Андрій Лунін потрапив у сферу інтересів Ньюкасла.
Про це повідомляє Defensa Central.
"Сороки" зацікавлені у трансфері українського голкіпера після травми свого воротаря Ніка Поупа, який відновиться через 5 місяців.
У Ньюкаслі є побоювання, що Поуп не зможе повернутися на свій колишній рівень. Англійський клуб готові запропонувати Луніну зарплату в 6 млн євро на рік.
Раніше повідомлялося, що українець проведе з Реалом переговори щодо нового контракту.
Минулого тижня Лунін своїм сейвом допоміг Реалу здолати Севілью у грі Ла Ліги (1:0). Після матчу головний тренер Реала Карло Анчелотті похвалив гру Андрія Луніна.
Нагадаємо, що у нинішньому сезоні Лунін зіграв 19 матчів за Реал, у яких пропустив 14 голів і дев'ять разів відіграв на нуль.
Нещодавно український воротар повторив рекорд Тібо Куртуа у грі Ліги чемпіонів.