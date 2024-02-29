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Ньюкасл готовий запропонувати Луніну зарплату вдвічі більшу, ніж у Реалі

"Сороки" шукають нового голкіпера після травми Поупа
Сьогодні 19:00 114 0
Ньюкасл готовий запропонувати Луніну зарплату вдвічі більшу, ніж у Реалі
#Андрій Лунін, #Ньюкасл Юнайтед, #Реал Мадрид

Джерело - Defensa Central.

Воротар Реала Андрій Лунін потрапив у сферу інтересів Ньюкасла.

Про це повідомляє Defensa Central.

"Сороки" зацікавлені у трансфері українського голкіпера після травми свого воротаря Ніка Поупа, який відновиться через 5 місяців.

У Ньюкаслі є побоювання, що Поуп не зможе повернутися на свій колишній рівень. Англійський клуб готові запропонувати Луніну зарплату в 6 млн євро на рік.

Раніше повідомлялося, що українець проведе з Реалом переговори щодо нового контракту.

Минулого тижня Лунін своїм сейвом допоміг Реалу здолати Севілью у грі Ла Ліги (1:0). Після матчу головний тренер Реала Карло Анчелотті похвалив гру Андрія Луніна.

Нагадаємо, що у нинішньому сезоні Лунін зіграв 19 матчів за Реал, у яких пропустив 14 голів і дев'ять разів відіграв на нуль.

Нещодавно український воротар повторив рекорд Тібо Куртуа у грі Ліги чемпіонів.

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