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Лунін проведе переговори з Реалом щодо нового контракту

Українець та мадридський клуб домовилися провести розмову щодо нової угоди
Сьогодні 17:21 109 0
Лунін проведе переговори з Реалом щодо нового контракту
Фото: Getty Images
#Андрій Лунін, #Реал Мадрид

Джерело - Marca.

Воротар Реала Андрій Лунін проведе з мадридцями переговори щодо нового контракту.

Про це повідомляє Marca.

Нинішня угода українця розрахована до літа 2025 року.

Переговори між Луніним та Реалом відбудуться наприкінці цього сезону. Зазначається, що важливе значення матиме відновлення голкіпера "вершкових" Тібо Куртуа.

Минулого тижня Лунін своїм сейвом допоміг Реалу здолати Севілью у грі Ла Ліги (1:0). Після матчу головний тренер Реала Карло Анчелотті похвалив гру Андрія Луніна.

Нагадаємо, що у нинішньому сезоні Лунін зіграв 19 матчів за Реал, у яких пропустив 14 голів і дев'ять разів відіграв на нуль.

Нещодавно український воротар повторив рекорд Тібо Куртуа у грі Ліги чемпіонів.

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