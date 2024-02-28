Зустріч розпочнеться о 21:30 за київським часом

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Челсі Михайло Мудрик вийде в основному складі команди на матч 1/8 фіналу Кубку Англії з Лідсом.

Зустріч розпочнеться о 21:30 за київським часом.

Нагадаємо, лондонці підписали Мудрика взимку 2023 року в Шахтаря за 70+30 млн євро. У поточному сезоні українець відіграв 19 матчів в АПЛ, в яких забив 3 голи та віддав 2 асисти.

Нещодавно повідомлялося, що Мудрик через брак ігрового часу може покинути Стемфорд Бридж влітку та перейти в Арсенал Олександра Зінченка.

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