Головне
"Чемпіон" повертається до "Української правди"
Сьогодні 13:57 1099
Бухов - найкращий спортсмен України в лютому
Сьогодні 18:42 2014
Шовковський став найкращим тренером 18 туру УПЛ
Сьогодні 18:22 178
Ванат визнаний найкращим гравцем 18 туру УПЛ
Сьогодні 17:40 310
Лунін проведе переговори з Реалом щодо нового контракту
Сьогодні 17:21 261
Визначився склад збірної України на етап Кубку світу в Голменколлені
Сьогодні 16:39 339
Циганков забиває, Лунін рятує, Мудрик шокує: як там наші зіграли
Сьогодні 12:17 924
Шоу двох акторів: Голанд оформив пента-трик, а де Брейне віддав 4 асисти в матчі Кубку Англії
Сьогодні 10:05 825
Ястремська з боями переграла Доулгайд на старті турніру в Сан-Дієго
Сьогодні 08:25 531
Калініна з перемоги стартувала на турнірі WTA 250 в Остіні
Сьогодні 08:10 419
Прямі трансляції

Мудрик вийде в стартовому складі Челсі на матч Кубку Англії з Лідсом

Зустріч розпочнеться о 21:30 за київським часом
Сьогодні 20:40 162 0
Мудрик вийде в стартовому складі Челсі на матч Кубку Англії з Лідсом
Фото: Getty Images
#Кубок Англії, #Лідс, #Челсі, #Михайло Мудрик

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Челсі Михайло Мудрик вийде в основному складі команди на матч 1/8 фіналу Кубку Англії з Лідсом.

Зустріч розпочнеться о 21:30 за київським часом.

Зображення

Нагадаємо, лондонці підписали Мудрика взимку 2023 року в Шахтаря за 70+30 млн євро. У поточному сезоні українець відіграв 19 матчів в АПЛ, в яких забив 3 голи та віддав 2 асисти.

Нещодавно повідомлялося, що Мудрик через брак ігрового часу може покинути Стемфорд Бридж влітку та перейти в Арсенал Олександра Зінченка. 

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Циганков забиває, Лунін рятує, Мудрик шокує: як там наші зіграли Циганков забиває, Лунін рятує, Мудрик шокує: як там наші зіграли 924
Від Мишньова до Калюжного: клуб УПЛ знову випустив на матч незаявленого гравця Від Мишньова до Калюжного: клуб УПЛ знову випустив на матч незаявленого гравця 1320 1
Мбаппе розповів Макрону та еміру Катару про можливий трансфер у Реал Мбаппе розповів Макрону та еміру Катару про можливий трансфер у Реал 7166
Бухов - найкращий спортсмен України в лютому Бухов - найкращий спортсмен України в лютому 2014
Олександрія визнала участь незаявленого гравця в матчі з Шахтарем Олександрія визнала участь незаявленого гравця в матчі з Шахтарем 1022
"Чемпіон" повертається до "Української правди" "Чемпіон" повертається до "Української правди" 1099
Рекомендуємо
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 63825 1
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 19337 1
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 23134 7
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 5252
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 29379 1
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 46639 1