Арсенал зацікавився Мудриком

Мудрик може грати із Зінченком в одному клубі

23-річний вінгер Челсі Михайло Мудрик може покинути лондонський клуб наступного трансферного вікна.

Про це повідомляє Fichajes.

Мудрик через брак ігрового часу може покинути Стемфорд Бридж влітку. Челсі розглядає як оренду, так і повноцінний трансфер гравця, але на цей час перший варіант виглядає більш ймовірним, оскільки пенсіонерам зараз навряд чи вдасться відбити інвестовані в українця гроші.

Повідомляється, що у підписанні Мудрика надалі зацікавлений лондонський Арсенал, який свого часу був близький до його трансферу з Шахтаря. За Арсенал виступає також партнер Мудрика по збірній України Олександр Зінченко. Крім канонірів, інтерес до Михайла також приписують туринському Ювентусу.

В АПЛ українець цього сезону провів 19 матчів, забив 3 голи та віддав 2 асисти.