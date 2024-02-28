Палкін: Мудрик — найталановитіший і найунікальніший гравець у світі

23-річний вінгер Челсі Михайло Мудрик залишається найунікальнішим гравцем світу, попри невдалу гру в останніх матчах.

Про це повідомив генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін.

"Я можу вам сказати, що для мене Мудрик — найталановитіший і найунікальніший гравець у світі. Я вважаю, що для того, щоб отримати максимум від нього, який він передбачає, то потрібно інвестувати в нього. І ці інвестиції — не гроші.

Час тренерському штабу з ним спілкуватися та тісно працювати. Він молодий хлопець, який змінив УПЛ на АПЛ. Це зовсім інший світ, зовсім інший рівень, зовсім інший футбол", - відзначив Палкін.