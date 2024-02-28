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Палкін: Мудрик — найталановитіший і найунікальніший гравець у світі

Сергій Палкін прокоментував гру Михайла Мудрика
Сьогодні 15:44 93 0
Палкін: Мудрик — найталановитіший і найунікальніший гравець у світі
Фото - Getty Images
#Сергій Палкін, #Челсі, #Михайло Мудрик

Джерело - standard.co.uk.

23-річний вінгер Челсі Михайло Мудрик залишається найунікальнішим гравцем світу, попри невдалу гру в останніх матчах.

Про це повідомив генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін.

"Я можу вам сказати, що для мене Мудрик — найталановитіший і найунікальніший гравець у світі. Я вважаю, що для того, щоб отримати максимум від нього, який він передбачає, то потрібно інвестувати в нього. І ці інвестиції — не гроші. 

Час тренерському штабу з ним спілкуватися та тісно працювати. Він молодий хлопець, який змінив УПЛ на АПЛ. Це зовсім інший світ, зовсім інший рівень, зовсім інший футбол", - відзначив Палкін.

Нагадаємо, лондонці підписали Мудрика взимку 2023 року в Шахтаря за 70+30 млн євро. У поточному сезоні українець відіграв 19 матчів в АПЛ, в яких забив 3 голи та віддав 2 асисти.

Нещодавно повідомлялося, що Мудрик через брак ігрового часу може покинути Стемфорд Бридж влітку та перейти в Арсенал Олександра Зінченка. 

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