Рома хоче зберегти 30-річного аргентинця

Джерело - Чемпіон.

Рома хоче продовжити контракт із півзахисником Пауло Дибалою.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Наразі сторони розпочали переговори. У новій угоді римський клуб хоче виключити пункт про клаусулу в розмірі 12 млн євро, яка дійсна лише для іноземних клубів до 31 липня.

Водночас чинний контракт аргентинця спливає влітку 2025 року.

Дибала перейшов у Рому з Ювентуса позаминулого року. За цей час він забив 30 голів та віддав 14 результативних передач у 68 матчах.

Напередодні римляни з хет-триком Пауло обіграли Торіно.

Нагадаємо, у січні Рома звільнила Жозе Моурінью з посади головного тренера. З того часу "вовки" виграли 5 матчів у Серії А та 1 програли.