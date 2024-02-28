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Рома підготувала новий контракт для Дибали

Рома хоче зберегти 30-річного аргентинця
Сьогодні 11:15 101 0
Рома підготувала новий контракт для Дибали
Фото - Getty Images
#Пауло Дибала, #Рома

Джерело - Чемпіон.

Рома хоче продовжити контракт із півзахисником Пауло Дибалою.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Наразі сторони розпочали переговори. У новій угоді римський клуб хоче виключити пункт про клаусулу в розмірі 12 млн євро, яка дійсна лише для іноземних клубів до 31 липня.

Водночас чинний контракт аргентинця спливає влітку 2025 року.

Дибала перейшов у Рому з Ювентуса позаминулого року. За цей час він забив 30 голів та віддав 14 результативних передач у 68 матчах.

Напередодні римляни з хет-триком Пауло обіграли Торіно. 

Нагадаємо, у січні Рома звільнила Жозе Моурінью з посади головного тренера. З того часу "вовки" виграли 5 матчів у Серії А та 1 програли.

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