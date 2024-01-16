Рома звільнила Моурінью

Джерело - asroma.com.
Рома оголосила про звільнення головного тренера Жозе Моурінью.
Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.
Разом з португальцем римський клуб покидає весь тренерський штаб.
"Ми хотіли б подякувати Жозе від імені всіх нас у Ромі за його пристрасть і зусилля з моменту його приходу в клуб.
У нас завжди будуть чудові спогади про його перебування в Ромі, але ми віримо, що переміни в інтересах клубу. Ми бажаємо Жосе та його помічникам усього найкращого в майбутньому", - сказали власники клубу Ден і Раян Фрідкіни.
Моурінью прийшов у Рому в травні 2021 року. Він виграв з Ромою Лігу конференцій, а торік дійшов до фіналу Ліги Європи.