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Рома звільнила Моурінью

Рома залишилась без головного тренера
Сьогодні 10:52 498 0
Рома звільнила Моурінью
#Рома, #Жозе Моурінью

Джерело - asroma.com.

Рома оголосила про звільнення головного тренера Жозе Моурінью.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

Разом з португальцем римський клуб покидає весь тренерський штаб.

"Ми хотіли б подякувати Жозе від імені всіх нас у Ромі за його пристрасть і зусилля з моменту його приходу в клуб.

У нас завжди будуть чудові спогади про його перебування в Ромі, але ми віримо, що переміни в інтересах клубу. Ми бажаємо Жосе та його помічникам усього найкращого в майбутньому", - сказали власники клубу Ден і Раян Фрідкіни.

Моурінью прийшов у Рому в травні 2021 року. Він виграв з Ромою Лігу конференцій, а торік дійшов до фіналу Ліги Європи.

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