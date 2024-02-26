Джерело - Чемпіон.
У матчі 26 туру італійської Серії А відбулося 2 поєдинки.
Чемпіонат Італії - Серія А
26 тур, 26 лютого
Рома - Торіно 3:2 (1:1)
Голи: 1:0 - 42 Дибала (пен), 1:1 - 44 Сапата, 2:1 - 58 Дибала, 3:1 - 69 Дибала, 3:2 - 89 автогол Хейсен
Фіорентина - Лаціо 2:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 45 Альберто, 1:1 - 61 Кайоде, 2:1 - 69 Бонавентура
Напередодні Інтер розгромив Лечче, Ювентус вирвав перемогу в Фрозіноне.
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