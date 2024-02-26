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Хеттрик Дибали приніс Ромі перемогу над Торіно, Лаціо поступився Фіорентині: результати матчів Серії А

Результати матчів 26 туру Серії А на 26 лютого
Вчора 23:40 256 0
Хеттрик Дибали приніс Ромі перемогу над Торіно, Лаціо поступився Фіорентині: результати матчів Серії А
#Лаціо, #Рома, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Торіно, #Фіорентина

Джерело - Чемпіон.

У матчі 26 туру італійської Серії А відбулося 2 поєдинки.

Чемпіонат Італії - Серія А
26 тур, 26 лютого

Рома - Торіно 3:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 42 Дибала (пен), 1:1 - 44 Сапата, 2:1 - 58 Дибала, 3:1 - 69 Дибала, 3:2 - 89 автогол Хейсен

Фіорентина - Лаціо 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 45 Альберто, 1:1 - 61 Кайоде, 2:1 - 69 Бонавентура

Напередодні Інтер розгромив Лечче, Ювентус вирвав перемогу в Фрозіноне.

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