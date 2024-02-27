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Маккабі виявляє інтерес до хавбека Динамо

Перріс входить у сферу інтересів ізраїльського клубу
Сьогодні 22:11 89 0
Маккабі виявляє інтерес до хавбека Динамо
#Динамо Київ

Джерело - sport.ua.

Маккабі з Тель-Авіва зацікавився ямайським вінгером Кахімом Перрісом, контракт якого належить Динамо.

Про це повідомляє newsrnd.com.

Наразі футболіст на правах оренди грає в Азербайджані за Сабах. У тамтешній Прем'єр-лізі хавбек зіграв 18 матчів та відзначився 4 результативними діями (2 голи, 2 асисти).

У Сабаху Перріс буде до літа 2024 року. Тоді ямайця спробує підписати Маккабі.

Нагадаємо, Перріс перейшов до Динамо зі словенського Копера у вересні 2022 року за 1 мільйон євро.

Раніше повідомлялося, що Динамо отримало дозвіл на проведення матчів із глядачами.

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