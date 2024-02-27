Динамо отримало дозвіл на проведення матчів із глядачами

Джерело - sport.ua.
Київське Динамо отримало дозвіл від військової міської адміністрації на проведення матчів чемпіонату України із залученням глядачів.
Про це повідомляє Sport.ua.
На найближчому домашньому матчі киян з одеським Чорноморцем в 19-му турі УПЛ будуть відкриті кілька центральних секторів. Продаж квитків на гру розпочнеться вже найближчим часом.
Зазначимо, що раніше такий дозвіл отримав інший столичний клуб УПЛ - Оболонь. На поєдинку 18-го туру Оболонь - Чорноморець були присутні 1040 глядачів.
До речі, матч Динамо - Чорноморець відбудеться 2 березня. Початок о 15:30.
Раніше гравці Динамо отримали бронь від мобілізації.