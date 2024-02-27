Головне
Нестримне Динамо, кволий Шахтар, переконливий Кривбас. Підсумки 18 туру УПЛ
Сьогодні 11:13 685 2
Олександрія визнала участь незаявленого гравця в матчі з Шахтарем
Сьогодні 21:39 399
"Це ж було вже": клуб УПЛ випустив на матч незаявленого гравця
Сьогодні 20:56 312
Довбик не забиває вже майже 400 хвилин у Ла Лізі
Сьогодні 19:56 259
Став відомий розклад матчів півфінальної серії плей-оф сезону-2023/24
Сьогодні 19:25 1967 2
Олександрія може отримати технічну поразку за матч із Шахтарем
Сьогодні 17:55 739
Арсенал зацікавився Мудриком
Сьогодні 17:26 496
Збірна України вдруге розгромила Болгарію в Лізі націй
Сьогодні 17:11 646
Костюк здолала Лі у першому колі турніру в Сан-Дієго
Сьогодні 08:58 610
Циганков майстерним ударом поклав початок розгрому Райо Вальєкано в матчі Ла Ліги
Сьогодні 00:35 1198
Прямі трансляції

Динамо отримало дозвіл на проведення матчів із глядачами

На наступній грі буде відкрито кілька центральних секторів
Сьогодні 21:26 123 0
Динамо отримало дозвіл на проведення матчів із глядачами
#Динамо

Джерело - sport.ua.

Київське Динамо отримало дозвіл від військової міської адміністрації на проведення матчів чемпіонату України із залученням глядачів.

Про це повідомляє Sport.ua.

На найближчому домашньому матчі киян з одеським Чорноморцем в 19-му турі УПЛ будуть відкриті кілька центральних секторів. Продаж квитків на гру розпочнеться вже найближчим часом.

Зазначимо, що раніше такий дозвіл отримав інший столичний клуб УПЛ - Оболонь. На поєдинку 18-го туру Оболонь - Чорноморець були присутні 1040 глядачів.

До речі, матч Динамо - Чорноморець відбудеться 2 березня. Початок о 15:30.

Раніше гравці Динамо отримали бронь від мобілізації.

Коментарі ()
Популярне зараз
Став відомий розклад матчів півфінальної серії плей-оф сезону-2023/24 Став відомий розклад матчів півфінальної серії плей-оф сезону-2023/24 1967 2
Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця 44207
Гол Циганкова допоміг Жироні перемогти Райо у 26 турі Ла Ліги Гол Циганкова допоміг Жироні перемогти Райо у 26 турі Ла Ліги 749
Нестримне Динамо, кволий Шахтар, переконливий Кривбас. Підсумки 18 туру УПЛ Нестримне Динамо, кволий Шахтар, переконливий Кривбас. Підсумки 18 туру УПЛ 685 2
Олександрія може отримати технічну поразку за матч із Шахтарем Олександрія може отримати технічну поразку за матч із Шахтарем 739
Циганков майстерним ударом поклав початок розгрому Райо Вальєкано в матчі Ла Ліги Циганков майстерним ударом поклав початок розгрому Райо Вальєкано в матчі Ла Ліги 1198
Рекомендуємо
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 34165
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 135027 1
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 90342
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 5246
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 102486
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 155840