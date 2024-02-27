Динамо отримало дозвіл на проведення матчів із глядачами

На наступній грі буде відкрито кілька центральних секторів

Київське Динамо отримало дозвіл від військової міської адміністрації на проведення матчів чемпіонату України із залученням глядачів.

Про це повідомляє Sport.ua.

На найближчому домашньому матчі киян з одеським Чорноморцем в 19-му турі УПЛ будуть відкриті кілька центральних секторів. Продаж квитків на гру розпочнеться вже найближчим часом.

Зазначимо, що раніше такий дозвіл отримав інший столичний клуб УПЛ - Оболонь. На поєдинку 18-го туру Оболонь - Чорноморець були присутні 1040 глядачів.

До речі, матч Динамо - Чорноморець відбудеться 2 березня. Початок о 15:30.

Раніше гравці Динамо отримали бронь від мобілізації.