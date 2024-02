Півзахисник Реала Лука Модрич може залишитися в мадридському клубі.

Про це розповів головний тренер мадридців Карло Анчелотті після перемоги над Севільєю (1:0), де хорват забив переможний гол.

⚪️🇭🇷 Ancelotti on Modric's future: "It's in his hands. It depends on him. Same as Kroos and Nacho".



"He's a top guy, very humble, I love him. I don't know if he wants to stay to be a substitute...".



"But what I say is that it's about quality of minutes that really matters". pic.twitter.com/aMHMRc6yuH