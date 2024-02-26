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Анчелотті - про майбутнє Модрича: Усе залежить від нього

Тренер Реала розповів про майбутнє Модрича
Сьогодні 18:59 135 0
Анчелотті - про майбутнє Модрича: Усе залежить від нього
Фото: Getty Images
#Реал Мадрид, #Севілья, #Карло Анчелотті, #Лука Модрич

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Реала Лука Модрич може залишитися в мадридському клубі.

Про це розповів головний тренер мадридців Карло Анчелотті після перемоги над Севільєю (1:0), де хорват забив переможний гол.

"Усе в його руках. Ситуація залежить від нього. Так само, як у Крооса і Начо. Лука класний хлопець, дуже скромний, я його люблю. Я не знаю, чи хоче він залишатися на заміні... Але я хочу сказати, що насправді важлива якість зіграних хвилин".

Наразі Реал лідирує у чемпіонаті Іспанії із 65 очками в активі. Барселона, яка посідає другу сходинку, відстає від мадридців на 8 балів.

Модрич став гравцем "вершкових" у 2012 році, куди перейшов із Тоттенгема. Цього сезону він узяв участь у 29 матчах, забив два голи  та віддав 6 результативних передач.

Раніше хорват відмовився від пропозиції від Карло Анчелотті приєднатися до тренерського штабу Реала.

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