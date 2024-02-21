Модрич відмовився приєднатися до тренерського штабу Реала

Хорват має намір зіграти на чемпіонаті світу-2026

Джерело - Cadena SER.

Півзахисник Реала Лука Модрич не має наміру приєднуватися до тренерського штабу мадридців по завершенню сезону.

Про це повідомляє Cadena SER.

Хорват відмовився від такої пропозиції від Карло Анчелотті, який очолює "вершкових".

Модрич досі бачить себе гравцем екстракласу попри вік та збирається зіграти на чемпіонаті світу-2026.

Цього сезону Модрич узяв участь у 28 матчах Реала у всіх турнірах, забив 1 гол та віддав 6 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що 38-річний хорват не збирається продовжувати свій контракт з Реалом.

Нагадаємо, нападник Кіліан Мбаппе підпише з Реалом 5-річний контракт.

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