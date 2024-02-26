Реал із Луніним здолав Севілью: результати матчів 26 туру Ла Ліги

Українець відіграв увесь матч

Джерело - Чемпіон.

25 лютого у 26 турі іспанської Ла Ліги відбулося чотири матчі.

Чемпіонат Іспанії - Ла Ліга

26 тур, 25 лютого

Кадіс - Сельта 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 11 Спас, 0:2 - 58 Сведберг, 1:2 - 66 Хуанмі

Бетіс - Атлетик 3:1 (2:1)

Голи: 1:0 - 13 Авіла, 2:0 - 38 Берчіче (авт), 2:1 - 45+7 Гурусета, 3:1 - 67 Джонні

Лас-Пальмас - Осасуна 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 49 Гарсія, 1:1 - 52 Кіріан

Реал - Севілья 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 81 Модрич

Український воротар Андрій Лунін провів увесь матч у складі Реала. Лунін одного разу продемонстрував неймовірну реакцію після удару Ромеро. Він у цьому сезоні одягав футболку мадридців у 19 матчах у всіх офіційних турнірах: 14 пропущених голів, 9 ігор "на нуль". Transfermarkt оцінює вартість українського голкіпера у 8 мільйонів євро.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!