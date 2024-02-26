Головне
Динамо переграло Металіст 1925 у результативному матчі 18 туру УПЛ
Вчора 17:23 7041
Збірна України програла Португалії у відборі Євробаскету-2025
Вчора 23:12 139
Збірна України виграла юнацький чемпіонат Європи з фехтування
Вчора 22:20 186
Середу номіновано на Спортсмена року-2023
Вчора 20:57 243
Рух та Полісся зіграли унічию в 18 турі УПЛ
Вчора 20:10 250
Челсі програв Ліверпулю у фіналі Кубку Англійської футбольної ліги
Вчора 19:45 7076
Ковтун і Верняєв здобули золоту та срібну медалі на етапі Кубку світу
Вчора 18:55 2478 1
СК Дніпро-1 та Минай не виявили сильнішого в 18 турі УПЛ
Вчора 16:47 2738
Гармаш забив Динамо в першому матчі після повернення в УПЛ
Вчора 16:24 1193
Колос на виїзді переграв Верес у 18 турі УПЛ
Вчора 15:00 517
Прямі трансляції

Реал із Луніним здолав Севілью: результати матчів 26 туру Ла Ліги

Українець відіграв увесь матч
Сьогодні 00:00 305 0
Реал із Луніним здолав Севілью: результати матчів 26 туру Ла Ліги
#Андрій Лунін, #Кадіс, #Реал Мадрид, #Сельта

Джерело - Чемпіон.

25 лютого у 26 турі іспанської Ла Ліги відбулося чотири матчі.

Чемпіонат Іспанії - Ла Ліга
26 тур, 25 лютого

Кадіс - Сельта 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 11 Спас, 0:2 - 58 Сведберг, 1:2 - 66 Хуанмі

Бетіс - Атлетик 3:1 (2:1)

Голи: 1:0 - 13 Авіла, 2:0 - 38 Берчіче (авт), 2:1 - 45+7 Гурусета, 3:1 - 67 Джонні

Лас-Пальмас - Осасуна 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 49 Гарсія, 1:1 - 52 Кіріан

Реал - Севілья 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 81 Модрич

Український воротар Андрій Лунін провів увесь матч у складі Реала. Лунін одного разу продемонстрував неймовірну реакцію після удару Ромеро. Він у цьому сезоні  одягав футболку мадридців у 19 матчах у всіх офіційних турнірах: 14 пропущених голів, 9 ігор "на нуль". Transfermarkt оцінює вартість  українського голкіпера у 8 мільйонів євро.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Рівно 6 років тому українець Далакян став чемпіоном світу за версією WBA Рівно 6 років тому українець Далакян став чемпіоном світу за версією WBA 5798
Динамо переграло Металіст 1925 у результативному матчі 18 туру УПЛ Динамо переграло Металіст 1925 у результативному матчі 18 туру УПЛ 7041
Чорний лебідь від легендарної українки. 30 років тому Оксана Баюл здобула для незалежної України першу золоту медаль Олімпіади Чорний лебідь від легендарної українки. 30 років тому Оксана Баюл здобула для незалежної України першу золоту медаль Олімпіади 11983
Оксана Баюл: Доки не помру, пити не можна Оксана Баюл: Доки не помру, пити не можна 184579 1
Драма Оксани Баюл: у 13 років залишилася сиротою, у 16 – принесла Україні перше золото Олімпіади, у 17 – переїхала до США, де зіткнулася з дорослим життям Драма Оксани Баюл: у 13 років залишилася сиротою, у 16 – принесла Україні перше золото Олімпіади, у 17 – переїхала до США, де зіткнулася з дорослим життям 34948
Челсі програв Ліверпулю у фіналі Кубку Англійської футбольної ліги Челсі програв Ліверпулю у фіналі Кубку Англійської футбольної ліги 7076
Рекомендуємо
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 102292
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 19842 2
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 10525 2
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 155752
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 63772 1
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 50293