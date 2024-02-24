Колишній гравець лондонців розповів про українського півзахисника

Джерело - The Chelsea Chronicle.

Вінгер Челсі Михайло Мудрик має неймовірний потенціал.

Про це розповів колишній півзахисник лондонців Густаво Поєт.

"Йому потрібно зосередитися на чомусь одному. Наприклад, швидкість. Потрібно також знати людину. Є гравці, які відразу все розуміють, але деяким потрібно повторити або показати. В команді 26 різних людей, які навчаються різними способами. Я його не знаю, але він має неймовірний потенціал. Буде прикро, якщо це не спрацює в Челсі", - сказав Поєт

Нагадаємо, Мудрик провів три останні матчі "синіх" на лаві для запасних. Почеттіно пояснив це тим, що гравець повинний "відчувати біль, коли не грає".

Лондонці підписали українського вінгера взимку 2023 року за 70+30 млн євро. За цей час Мудрик відіграв 42 матчі, у яких забив 4 голи та віддав 5 результативних передач.

Раніше Мудрик передав українським військовим 50 дронів.

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