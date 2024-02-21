Футболіст допоміг ЗСУ

Джерело - Чемпіон.

Футболіст збірної України та Челсі Михайло Мудрик передав українським військовим 50 дронів.

Про це повідомив футболіст в Instagram.

Деталі наразі невідомі.

Нагадаємо, Мудрик провів три останні матчі "синіх" на лаві для запасних. Почеттіно пояснив це тим, що гравець повинний "відчувати біль, коли не грає".

Лондонці підписали українського вінгера взимку 2023 року за 70+30 млн євро. За цей час Мудрик відіграв 42 матчі, у яких забив 4 голи та віддав 5 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Мудрик влітку може покинути Челсі.