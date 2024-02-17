Почеттіно пояснив відсутність Мудрика в останніх матчах Челсі

Джерело - football.london.
Український вінгер футбольного клубу Челсі Михайло Мудрик повинний вийти на новий рівень гри, щоб повернути собі місце в стартовому складі.
Про це розповів головний тренер лондонців Маурісіо Почеттіно перед грою 25 туру АПЛ проти Манчестер Сіті.
"Це частина еволюції, розвитку. Думаю, що іноді треба відчувати біль, коли не граєш, це зокрема стосується й молодих хлопців, інакше все було б занадто легко. Завжди важко рости, розвиватися і ставати більш зрілим.
Вважаю, що найважливіше — це те, як ти сам справляєшся з цією ситуацією. Від нього залежить, чи вийде він на той рівень, якого, на нашу думку, він може досягти. Це завжди величезний виклик для нашого тренерського штабу", - відзначив Почеттіно.
Нагадаємо, Мудрик провів два останніх матчі Челсі на лаві для запасних.
Лондонці підписали українського вінгера взимку 2023 року за 70+30 млн євро. За цей час Мудрик відіграв 42 матчі, у яких забив 4 голи та віддав 5 результативних передач.
Раніше Челсі без Мудрика переграв Крістал Пелес у 24 турі АПЛ.
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