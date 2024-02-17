Почеттіно пояснив відсутність Мудрика в останніх матчах Челсі

Український вінгер футбольного клубу Челсі Михайло Мудрик повинний вийти на новий рівень гри, щоб повернути собі місце в стартовому складі.

Про це розповів головний тренер лондонців Маурісіо Почеттіно перед грою 25 туру АПЛ проти Манчестер Сіті.

"Це частина еволюції, розвитку. Думаю, що іноді треба відчувати біль, коли не граєш, це зокрема стосується й молодих хлопців, інакше все було б занадто легко. Завжди важко рости, розвиватися і ставати більш зрілим.

Вважаю, що найважливіше — це те, як ти сам справляєшся з цією ситуацією. Від нього залежить, чи вийде він на той рівень, якого, на нашу думку, він може досягти. Це завжди величезний виклик для нашого тренерського штабу", - відзначив Почеттіно.