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УЄФА назвала найкращого гравця тижня у Лізі чемпіонів

Став відомий найкращий гравець тижня Ліги чемпіонів
Сьогодні 22:00 138 0
УЄФА назвала найкращого гравця тижня у Лізі чемпіонів
#ПСВ

Джерело - uefa.com.

Півзахисника ПСВ Джої Вермана визнано найкращим гравцем тижня у Лізі чемпіонів.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

25-річний нідерландець допоміг своїй команді зіграти внічию з дортмундською Боруссією (1:1). У грі він не відзначився результативними діями, але віддав 84% точних передач та пробі понад 12 км.

Матч-відповідь відбудеться в Німеччині 13 березня.

На приз також претендували нападник Барселони Роберт Левандовський, вінгер Порту Галено та форвард Інтера Марко Арнаутович.

Відзначимо, що Верман грає за ПСВ з 2022 року. У цьому сезоні забив 5 голів та віддав 13 асистів у 26 матчах.

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