УЄФА назвала найкращого гравця тижня у Лізі чемпіонів

Став відомий найкращий гравець тижня Ліги чемпіонів

Півзахисника ПСВ Джої Вермана визнано найкращим гравцем тижня у Лізі чемпіонів.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

25-річний нідерландець допоміг своїй команді зіграти внічию з дортмундською Боруссією (1:1). У грі він не відзначився результативними діями, але віддав 84% точних передач та пробі понад 12 км.

Матч-відповідь відбудеться в Німеччині 13 березня.

На приз також претендували нападник Барселони Роберт Левандовський, вінгер Порту Галено та форвард Інтера Марко Арнаутович.

🔴 PSV midfielder Joey Veerman voted Player of the Week 👏#UCLPOTW | @PlayStationEU pic.twitter.com/icW95h7ktC — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 23, 2024

Відзначимо, що Верман грає за ПСВ з 2022 року. У цьому сезоні забив 5 голів та віддав 13 асистів у 26 матчах.