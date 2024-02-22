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Почеттіно розчарований грою Мудрика

У Мудрика немає необхідного рівня IQ для успішної гри в системі аргентинського тренера.
Вчора 23:18 197 0
Почеттіно розчарований грою Мудрика
Фото - Getty Images
#Челсі, #Михайло Мудрик, #Маурісіо Почеттіно

Джерело - footballinsider247.com.

Вінгер національної збірної України Михайло Мудрик розчарував головного тренера Челсі Маурісіо Почеттіно.

Про це повідомляє Football Insider247.

Почеттіно та його тренерський штаб вважають, що в українця "не має футбольного інтелекту". Також Маурісіо ставить під сумнів продуктивність Мудрика та його взаємодію з партнерами.

У зв'язку із цим керівництво Челсі може виставити Михайла на трансфер вже влітку.

Нагадаємо, Мудрик провів три останні матчі "синіх" на лаві для запасних. Почеттіно пояснив це тим, що гравець повинний "відчувати біль, коли не грає".

Лондонці підписали українського вінгера взимку 2023 року за 70+30 млн євро. За цей час Мудрик відіграв 42 матчі, у яких забив 4 голи та віддав 5 результативних передач.

Раніше Мудрик передав українським військовим 50 дронів.

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