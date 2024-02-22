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Трубін став найкращим гравцем матчу Тулуза - Бенфіка

Стала відома оцінка Анатолія Трубіна
Вчора 22:16 287 0
Трубін став найкращим гравцем матчу Тулуза - Бенфіка
#Бенфіка, #Тулуза

Джерело - Чемпіон.

Португальська Бенфіка зіграла внічию з французькою Тулузою у матчі-відповіді раунду плей-оф Ліги Європи  - 0:0 (перша гра 2:1).

Український голкіпер "орлів" Анатолій Трубін отримав оцінку 8,0 від статистичного порталу Sofascore.

Воротар відіграв повний матч. На його рахунку шість сейвів, 46 дотиків до м’яча, 15 точних передач з 31 (48%) та 1 винесення м’яча. Показник голів, яким запобіг Трубін, склав 1,01.

Відзначимо, що Анатолій Трубін у цьому сезоні зіграв за "орлів" у 32 матчах: пропустив 27 голів, 12 ігор відстояв "на нуль".

Контракт українського воротаря з Бенфікою чинний до 30 червня 2028 року.

Transfermarkt оцінює вартість 22-річного Трубіна у 25 мільйонів євро.

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