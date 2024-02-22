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Чалханоглу: Я отримав пропозиції з Саудівської Аравії

Хакан Чалханоглу прокоментував пропозиції з Саудівської Аравії
Сьогодні 19:42 143 0
Чалханоглу: Я отримав пропозиції з Саудівської Аравії
#Інтер, #Чалханоглу

Джерело - Чемпіон.

Турецький півзахисник Інтера Хакан Чалханоглу отримав пропозицію з чемпіонату Саудівської Аравії.

Про це повідомляє DAZN. 

"Це правда, я отримав пропозиції з Саудівської Аравії. Але я люблю Інтер, я сказав правлінню Інтера, що хочу залишитися тут. Інтер завжди буде для мене чимось іншим", - розповів Чалханоглу.

Нагадаємо, Хакан став гравцем Інтера у 2021 році, куди перейшов з Мілана. Цього сезону 30-річний гравець провів 30 матчів в усіх можливих турнірах, забив 11 голів і віддав 3 асисти. 

Раніше Інтер здолав Атлетико в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

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