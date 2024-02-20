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Інтер здолав Атлетико в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Єдиний гол забив Арнаутович
Вчора 23:55 174 0
Інтер здолав Атлетико в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
#Атлетико, #Інтер

Джерело - Чемпіон.

Інтер вдома здобув перемогу над Атлетико у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з футболу.

Матч завершився з рахунком 1:0. Єдиний гол забив Арнаутович, що відзначився на 79 хвилині зустрічі. Матч-відповідь відбудеться в Іспанії 13 березня.

Ліга чемпіонів
1/8 фіналу, перший матч
20 лютого

Інтер - Атлетико 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 79 Арнаутович

Інтер: Зоммер, Павар, Де Фрай, А. Бастоні, Дарміан (Думфріз 69), Чалханоглу, Барелла, Мхітарян (Фраттезі 73), Дімарко (Аугусто 69), Тюрам (Арнаутович 46), Лаутаро Мартінес (Алексіс Санчес 89)

Атлетико: Облак, Хіменес (Савич 46), Вітсель, Ермосо (Мандава 68), Моліна (Барріос 68), Коке, Сауль (Мората 54), Де Поль, Ліно, Грізманн (Корреа 78), М. Льоренте

Попередження: Фраттезі 87 - Ермосо 53, Савич 82, Мората 84

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