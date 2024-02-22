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Нападник Інтера Тюрам отримав пошкодження в матчі з Атлетико

У француза виявлено розтягнення привідного м'яза правого стегна.
Сьогодні 15:09 81 0
Нападник Інтера Тюрам отримав пошкодження в матчі з Атлетико
#Інтер, #Маркус Тюрам, #Атлетико Мадрид

Джерело - офіційний сайт Інтера.

Нападник Інтера та збірної Франції Маркус Тюрам зазнав пошкодження в межах першого матчу 1/8 плей-оф проти Атлетико (1:0).

Про це повідомляє пресслужба "нерадзуррі".

У французького футболіста виявлено розтягнення привідного м'яза правого стегна.

Строки відновлення Тюрама не розголошуються, його стан буде повторно оцінено найближчими днями.

У нинішньому сезоні Маркус провів за міланський клуб 34 матчі, забив 12 голів та віддав 11 асистів.

Нагадаємо, Інтер вдома здобув перемогу над Атлетико у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з футболу.

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