Нападник Інтера Тюрам отримав пошкодження в матчі з Атлетико

Джерело - офіційний сайт Інтера.
Нападник Інтера та збірної Франції Маркус Тюрам зазнав пошкодження в межах першого матчу 1/8 плей-оф проти Атлетико (1:0).
Про це повідомляє пресслужба "нерадзуррі".
У французького футболіста виявлено розтягнення привідного м'яза правого стегна.
Строки відновлення Тюрама не розголошуються, його стан буде повторно оцінено найближчими днями.
У нинішньому сезоні Маркус провів за міланський клуб 34 матчі, забив 12 голів та віддав 11 асистів.
Нагадаємо, Інтер вдома здобув перемогу над Атлетико у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з футболу.
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