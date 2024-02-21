Грізманн травмувався у матчі проти Інтера

Джерело - atleticodemadrid.com.
Футболіст Атлетико Мадрид та збірної Франції Антуан Грізманн травмувався у матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Інтера (0:1).
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Гравець отримав розтягнення щиколотки середньої тяжкості. Француз був вимушений залишити поле на 78-й хвилині. Терміни відновлення наразі невідомі.
У поточному сезоні Грізманн взяв участь у 36 матчах мадридців у всіх турнірах, відзначившись 18 голами та 7 асистами.
Раніше Інтер здолав Атлетико.
Нагадаємо, Грізманн хоче зіграти на Олімпіаді в Парижі.
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