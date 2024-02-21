Грізманн травмувався у матчі проти Інтера

Терміни відновлення гравця наразі невідомі

Футболіст Атлетико Мадрид та збірної Франції Антуан Грізманн травмувався у матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Інтера (0:1).

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Гравець отримав розтягнення щиколотки середньої тяжкості. Француз був вимушений залишити поле на 78-й хвилині. Терміни відновлення наразі невідомі.

У поточному сезоні Грізманн взяв участь у 36 матчах мадридців у всіх турнірах, відзначившись 18 голами та 7 асистами.

Раніше Інтер здолав Атлетико.

Нагадаємо, Грізманн хоче зіграти на Олімпіаді в Парижі.

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