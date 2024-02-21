Головне
Світоліна - Швьонтек: онлайн-трансляція LIVE
Сьогодні 17:15 784
Українські олімпійці на Іграх в Парижі виступатимуть у формі польського виробника
Сьогодні 18:29 34
Легендарне золото! 10 років тому збірна України виграла жіночу естафету на Олімпійських іграх
Сьогодні 14:53 14700 2
Динамо та Чорноморець зможуть прийняти найбільше глядачів на матчах УПЛ
Сьогодні 13:52 3904
Німеччина та Франція подали спільну заявку на проведення чемпіонату світу
Сьогодні 13:21 247
Жахливі спогади про окупацію: у Бучі вбили 87 сусідів відомого українця
Сьогодні 12:49 16434
Баварія оголосила про відхід Тухеля влітку
Сьогодні 12:09 355
ФІФА зняла трансферний бан з Дніпра-1
Сьогодні 11:17 347
Циганков забиває, Лунін вражає, Мудрик розчаровує. Як там наші зіграли
Сьогодні 11:11 529
Букмекери назвали фаворитку матчу Світоліна - Швьонтек
Сьогодні 10:18 1146
Прямі трансляції

Грізманн хоче зіграти на Олімпіаді в Парижі

Антуан Грізманн прокоментував участь в Олімпійських іграх
Сьогодні 18:16 63 0
Грізманн хоче зіграти на Олімпіаді в Парижі
Фото - Getty Images
#Антуан Грізманн

Джерело - marca.com.

Нападник Атлетик та збірної Франції Антуан Грізманн хоче взяти участь на Олімпіаді у Парижі цього року.

Про це повідомив футболіст у коментарі Marca.

"Це буде виняткова подія в моєму житті. Я розумію, що Атлетико може в будь-який момент відмовити мені в участі в цьому турнірі, бо для нього не передбачено окремих дат у клубному календарі.

Але я знаю своє тіло, у нас у клубі працюють найкращі фізіотерапевти світу, тому не варто хвилюватись із цього приводу.

Тому хочу зіграти на Олімпійських іграх у Парижі за будь-яку ціну й зроблю все можливе для цього", – сказав Грізманн.

Футбольний турнір на ОІ-2024 відбудеться з 24 липня до 9 серпня. Чоловічі команди на цьому змаганні можуть представляти гравці віком до 23 років, а також до заявки можуть бути долучені три виконавці, які не відповідають цьому критерію.

Відзначимо, що нападник відіграв 140 матчів за збірну Франції, у яких забив 47 голів та віддав 28 результативних передач. Із національною командою він виграв чемпіонат світу 2018 року.

Нагадаємо, збірна України з футболу вперше в історії зіграє на Олімпіаді.

Коментарі ()
Популярне зараз
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн 18284
Динамо та Чорноморець зможуть прийняти найбільше глядачів на матчах УПЛ Динамо та Чорноморець зможуть прийняти найбільше глядачів на матчах УПЛ 3904
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 89952
Букмекери назвали фаворитку матчу Світоліна - Швьонтек Букмекери назвали фаворитку матчу Світоліна - Швьонтек 1146
Легендарне золото! 10 років тому збірна України виграла жіночу естафету на Олімпійських іграх Легендарне золото! 10 років тому збірна України виграла жіночу естафету на Олімпійських іграх 14700 2
Жахливі спогади про окупацію: у Бучі вбили 87 сусідів відомого українця Жахливі спогади про окупацію: у Бучі вбили 87 сусідів відомого українця 16434
Рекомендуємо
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря 27994
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 19780 2
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 23012 7
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 25117
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 116661
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 21407