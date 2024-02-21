Грізманн хоче зіграти на Олімпіаді в Парижі

Антуан Грізманн прокоментував участь в Олімпійських іграх

Нападник Атлетик та збірної Франції Антуан Грізманн хоче взяти участь на Олімпіаді у Парижі цього року.

Про це повідомив футболіст у коментарі Marca.

"Це буде виняткова подія в моєму житті. Я розумію, що Атлетико може в будь-який момент відмовити мені в участі в цьому турнірі, бо для нього не передбачено окремих дат у клубному календарі. Але я знаю своє тіло, у нас у клубі працюють найкращі фізіотерапевти світу, тому не варто хвилюватись із цього приводу. Тому хочу зіграти на Олімпійських іграх у Парижі за будь-яку ціну й зроблю все можливе для цього", – сказав Грізманн.

Футбольний турнір на ОІ-2024 відбудеться з 24 липня до 9 серпня. Чоловічі команди на цьому змаганні можуть представляти гравці віком до 23 років, а також до заявки можуть бути долучені три виконавці, які не відповідають цьому критерію.

Відзначимо, що нападник відіграв 140 матчів за збірну Франції, у яких забив 47 голів та віддав 28 результативних передач. Із національною командою він виграв чемпіонат світу 2018 року.

Нагадаємо, збірна України з футболу вперше в історії зіграє на Олімпіаді.