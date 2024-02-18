Лунін вийде в стартовому складі Реала на матч із Райо

Джерело - Чемпіон.
Реал на виїзді зіграє з Райо Вальєкано у 25-му турі іспанської Ла Ліги.
Андрій Лунін вийде у стартовому складі мадридців на цей поєдинок. У цьому сезоні український воротар одягнув футболку "вершкових" у 17 матчах у всіх офіційних турнірах: 13 пропущених голів, 8 ігор "на нуль".
Transfermarkt оцінює вартість українського голкіпера у 8 мільйонів євро.
Зустріч розпочнеться о 15:00 за київським часом.
Нагадаємо, що у цьому сезоні Ла Ліги Реал та Райо Вальєкано зустрічалися в межах 12-го туру на Сантьяго Бернабеу та сильнішого не виявили (0:0).
До сьогоднішнього матчу команди підходять на різних полюсах турнірної таблиці чемпіонату Іспанії: "вершкові" - лідирують, маючи в активі 61 бал.
"Бджоли" займають 15-те місце з 24 балами.
Напередодні Андрій Лунін потрапив у збірну тижня Ліги чемпіонів, а також повторив рекорд Куртуа.
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