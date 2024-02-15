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Лунін потрапив у збірну тижня Ліги чемпіонів

Відбулися перші матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
Сьогодні 11:57 126 0
Лунін потрапив у збірну тижня Ліги чемпіонів
Фото - Getty Images
#Андрій Лунін, #Реал Мадрид

Джерело - Чемпіон.

Український воротар Андрій Лунін став найкращим гравцем матчу 1/8 фіналу РБ Лейпциг - Реал (0:1).

Завдяки вдалій грі голкіпер потрапив у символічну команду тижня від статистичного порталу WhoScored, який поставив йому 8,8 бала. 

Показник голів, яким запобіг українець, склав 2,19. Лунін здійснив 9 сейвів, 1 вдалий вихід на м’яч, 3 перехоплення навіси, 49 дотиків до м’яча, 21 точну передачу з 25 (84%) та 3 винесення м’яча.

Найвищу оцінку у команді тижня отримав півзахисник Манчестер Сіті Філ Фоден - 8,9. Англієць у матчі проти Копенгагена забив гол та віддав результативну передачу.

Лунін наразі виграє конкуренцію в Кепи Аррісабалаги. Для українця це був п'ятий поспіль матч у стартовому складі Реала.

Раніше повідомлялося, що Лунін повторив рекорд Куртуа в Лізі чемпіонів.

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