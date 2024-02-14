Відео дня: блискучі сейви Луніна дозволили Реалу мінімально здолати Лейпциг у Лізі чемпіонів

Андрій був знову на висоті

Джерело - Чемпіон.

Андрій Лунін відмінно провів перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між мадридським Реалом та німецьким РБ Лейпциг.

"Вершкові" завдяки голу Браїма Діаса святкували перемогу з рахунком 1:0, проте в цієї звитяги був також інший герой.

Український воротар здійснив 9 сейвів. 2 найяскравіші з них - до вашої уваги.

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Як повідомляє статистичний ресурс Opta, Лунін став усього другим воротарем Реала зі (щонайменше) сезону-2003/04, який виконав 9+ сейвів у одному матчі Ліги чемпіонів і не пропустив. Іншим таким голкіпером був Тібо Куртуа (проти Ліверпуля у фіналі-2022).

Ще один статистичний портал - Sofascore - оцінив гру Андрія у 9,8 бала, що, природно, стало найкращим показником серед футболістів обох команд.

Зазначимо, що останнім часом Лунін виграє конкуренцію в Кепи Аррісабалаґи, вийшовши у стартовому складі вже у 5 матчах поспіль.

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