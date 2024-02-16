Шервуд: Арсенал повинен дякувати, що Мудрик вирішив піти в Челсі

Колишній тренер поділився думками про трансфер Мудрика в Челсі

Джерело - Чемпіон.

Тренер Арсенала Мікель Артета міг краще розвинути потенціал півзахисника Челсі Михайла Мудрика.

Такою думкою поділився колишній тренер Тоттенгема та Астон Вілли Тім Шервуд.

"Арсенал повинен дякувати своїм щасливим зіркам, що він вирішив піти в Челсі замість них. З іншого боку, Мікель Артета міг би зробити його гравцем, яким ми всі думали, що він стане. У нього, очевидно, є здібності, але він просто не демонструє їх", - сказав Шервуд.

🗣️ Tim Sherwood on Mudryk: “Arsenal must be thanking their lucky stars that he chose to go to Chelsea instead of them.



On the flipside, Mikel Arteta might’ve made him into the player that we all thought he would be. He obviously has ability but he’s just not showing it.” pic.twitter.com/hUu6utqM9V — Football Talk (@FootballTalkHQ) February 16, 2024

Нагадаємо, Мудрик провів два останніх матчі Челсі на лаві для запасних.

Лондонці підписали українського вінгера взимку 2023 року за 70+30 млн євро. За цей час Мудрик відіграв 42 матчі, у яких забив 4 голи та віддав 5 результативних передач.

Раніше Челсі без Мудрика переграв Крістал Пелес у 24 турі АПЛ.

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