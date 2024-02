Шервуд: Арсенал повинен дякувати, що Мудрик вирішив піти в Челсі

Тренер Арсенала Мікель Артета міг краще розвинути потенціал півзахисника Челсі Михайла Мудрика.

Такою думкою поділився колишній тренер Тоттенгема та Астон Вілли Тім Шервуд.

🗣️ Tim Sherwood on Mudryk: “Arsenal must be thanking their lucky stars that he chose to go to Chelsea instead of them.



On the flipside, Mikel Arteta might’ve made him into the player that we all thought he would be. He obviously has ability but he’s just not showing it.” pic.twitter.com/hUu6utqM9V